Manifestante de Obispo con mal estado de salud en prisión de Pinar del Río

Yuisan Cancio. Foto © Facebook / Yuisan Cancio

Yuisan Cancio Vera, uno de los seis manifestantes arrestados el pasado 30 de abril tras realizar una protesta pacífica en la calle Obispo, en La Habana, se encuentra mal de salud, de acuerdo con una fuente cercana a la familia del detenido.

La misma fuente, citada por el medio independiente Diario de Cuba, expuso que Cancio sufría una pequeña lesión en el pulmón mientras lo mantenían en la Prisión Provincial de Pinar del Río. “Está con 40 de fiebre y le hicieron placa y le encontraron una pequeña lesión en el pulmón”, detalló.

Residente en el municipio Habana del Este, Cancio fue trasladado el sábado al centro penitenciario pinareño después de más de 20 días en un calabozo de la estación policial de Arroyo Naranjo, en la capital cubana. Por esos días, trascendió que los detenidos serían enviados a prisiones fuera de La Habana, debido a que en varias cárceles de la capital se detectaron casos de coronavirus.

Sin embargo, este miércoles se informó que Esteban Rodríguez, otro de los participantes en la protesta de Obispo, había sido trasladado a la prisión de Valle Grande, que no solo se encuentra en La Habana, sino que supuestamente acoge presos enfermos de coronavirus para atenderlos.

Rodríguez y Cancio, junto a Mary Karla Ares, Thais Mailén Franco, Inti Soto Romero y Ángel Cuza, se manifestaron en la calle Obispo para exigir ver al artista Luis Manuel Otero Alcántara, que entonces se encontraba en huelga de hambre y de sed bajo una fuerte vigilancia policial que impedía cualquier acercamiento a la sede del MSI. De Inti Romero Soto, se conoció que fue trasladado a la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa.

“Le están dando antibióticos, pero me dijo que él no come nada, que la comida está fatal”, relató la fuente sobre las condiciones de Cancio.

Los tribunales de La Habana rechazaron las solicitudes de libertad bajo fianza presentadas en favor de Mary Karla Ares, Esteban Rodríguez, Thais Mailén Franco, Inti Soto Romero, Ángel Cuza y Yuisan Cancio. Las autoridades cubanas buscan procesar a los detenidos por los delitos de "desorden público y resistencia".