Carolina Barrero dice que se enteró por las redes del partido de Amelia Calzadilla

Carolina Barrero, directora de Ciudadanía y Libertad, reveló que ni ella ni su equipo sabían que Amelia Calzadilla —coordinadora de la organización— planeaba fundar un partido político, y que se enteraron de la noticia por las redes sociales, igual que cualquier otra persona, pese a que Barrero y Calzadilla estuvieron juntas en Bruselas, días antes del anuncio, reuniéndose con parlamentarios europeos.

«Mira, nosotros nos quedamos tan perplejos como cualquiera porque ni el equipo ni yo sabíamos de esto y nos enteramos por redes sociales», declaró Barrero en una entrevista con Tania Costa, desde Berlín.

Calzadilla había participado en una entrevista en CiberCuba apenas uno, dos o tres días antes de anunciar la fundación del Partido Liberal Ortodoxo Cubano (PLOC), una organización política de centro-derecha liberal inspirada en el ideario de José Martí y el libre mercado, con el lema «Justicia, Dignidad y Prosperidad».

Barrero reconoció el derecho de Calzadilla a participar en política, pero subrayó que la decisión tiene consecuencias directas para su continuidad en la organización.

«Con todos esos factores, pues ella ahora está cumpliendo sus funciones como presidenta de ese partido. Todo en la vida tiene consecuencias y expresa un mensaje muy claro", dio Barrero.

La directora de Ciudadanía y Libertad explicó que la incompatibilidad es estructural. «Ciudadanía y Libertad es una organización que defiende derechos civiles y políticos pero no es una organización ideológica. Es decir, no es un partido político. Nosotros somos una organización de derechos humanos y no podemos estar vinculados ni defender ninguna ideología en particular».

Barrero aclaró que la salida de Calzadilla no pone en riesgo la continuidad de Ciudadanía y Libertad. «La organización existía antes de que Amelia fuera parte del equipo y continuará existiendo después de que ella ya no está en el equipo».

Ante la pregunta de si ella misma daría el salto a la política partidista, Barrero respondió sin dudar. «Claro que sí, claro que sí. Si yo entiendo que en algún momento debo de hacerlo, lo haré».

Sin embargo, precisó que ese momento no ha llegado. «En este momento yo estoy concentrada en promover la cultura democrática», dijo, y añadió que eso es lo que Cuba necesita ahora mismo.

«Creo que es lo que el país necesita ahora, más que candidatos presidenciales. Necesita elevar la cultura democrática para que sean los ciudadanos realmente los que sepan discernir y elegir cuáles son los líderes democráticos que realmente quieren».

Barrero también advirtió sobre la presencia de «charlatanes de turno» y de «flautistas de Hamelin» en la política opositora, aunque reconoció que tienen derecho a participar. Lo importante, insistió, es que los ciudadanos cuenten con información suficiente para no dejarse seducir.

Calzadilla y Barrero habían visitado juntas el Parlamento Europeo en abril para pedir la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, apenas semanas antes de que se anunciara la fundación del partido de Calzadilla.

Barrero cerró el tema con un mensaje de despedida hacia su excolaboradora. «Nosotros lo que podemos hacer es desearle mucha suerte en esta iniciativa política que ella ha llevado adelante con otros miembros, con otras personas que ayer se han conocido, y nada más, y que viva la pluralidad».