Eliécer Ávila responde a Gerardo Hernández: "Yo no necesito que tú me regales una regadera"

Eliécer Ávila y Gerardo Hernández entregando una regadera en un CDR Foto © Captura de video de YouTube de Eliécer Avila y Gerardo Hernández/ Twitter

El opositor cubano Eliécer Ávila, líder del Movimiento Somos +, salió al paso a recientes declaraciones del ex espía Gerardo Hernández Nordelo, quien arremetió contra los detractores de la dictadura que en sus espacios en Internet o en la televisión de Estados Unidos dedican segmentos a la publicidad de sus patrocinadores.

"¿Tú estás de patriota o estás de negociante?, cuestionó el dirigente en el programa 'La pupila asombrada'.

Ávila, quien desde hace un tiempo es youtuber, afirmó que él en su canal anuncia los productos y servicios de las marcas cubanas en las que cree, y que lo hace con mucho orgullo.

"Yo soy libre, Gerardo. Yo no necesito que tú me regales una regadera, ni una piña para yo tener libertad y para yo tener dignidad", dijo, en alusión a que el antiguo jefe de la Red Avispa, ahora al frente de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), se dedica a entregar regaderas a los cubanos que siembran alimentos en sus barrios.

El opositor explicó además que si los programas de televisión oficialistas y los periodistas en la Isla no ponen publicidad es precisamente porque ninguno es libre.

"En el caso de Cuba, ustedes lo tienen todo garantizado porque son papagayos repetidores de lo que dice el sistema y no tienen que vender comerciales de pizzerías ni de restaurantes", denunció.

Ávila, residente en Miami desde hace años, alegó que se sintió aludido por las palabras de Hernández Nordelo, y precisó que como hombre libre que es, su canal de YouTube no tiene patrocinio ni recibe dinero alguno de ningún gobierno.

"Esa es la diferencia entre los canales de ustedes, que sobreviven con el dinero que le roban al pueblo de Cuba, con el dinero que no ponen ni en las carreteras ni en los hospitales, para pagarle a Iroel Sánchez, a Randy Alonso y a todos sus papagayos", acotó.

Asimismo, reiteró que para sostener sus proyectos de comunicación, políticos y personales promueve la libertad de empresa capitalista.

"Vivo defendiendo el capitalismo y la libertad, sacando adelante junto con mi canal a todas las marcas, compañías y cuanta obra hermosa que salga de las manos de cubanos creativos y que quieran anunciarse aquí", recalcó.

Esta semana, en su intervención en 'La pupila asombrada', el ex espía cubano aseguró que en Cuba hay más libertad de expresión que en Miami.

"¿Me van a decir a mí que en Miami hay libertad de expresión y en Cuba no? ¿Cuánta gente tú has visto aquí que cantan y jamás han hecho alusión ni al bloqueo ni a nada de eso porque, bueno, 'yo soy artista, no me meto en política', y cuando llegan allá (Miami) tienen que pensar de la misma manera, todo el mundo uniformemente sobre Cuba", cuestionó Hernández.

"¿Es verdad que hay libertad de expresión? Yo les pido hacer un experimento nada más, que salga cualquier cubano en esta linda Habana con un pullover de Biden y que camine por cualquier calle (...) a ver si alguien le va a decir algo, si alguien lo va a agredir. Hay muchísimas probabilidades de que nada de eso ocurra. Ahora, que se pongan un pullover de Díaz-Canel en Miami y caminen por la Calle Ocho, de Díaz-Canel, para no decir Fidel ni Raúl", agregó.