Prensa oficialista asegura que nadie en Manzanillo está grave por "evento adverso asociado" con candidato vacunal Abdala

El portal oficialista Cubadebate desmintió lo que consideró rumores sobre supuestos efectos adversos provocados por la inoculación del candidato vacunal Abdala en una estudiante de medicina residente en el municipio Manzanillo, provincia de Granma.

“Ninguno de los más de tres mil sujetos que se han inoculado con Abdala está grave como consecuencia de un evento adverso asociado a ese candidato vacunal, que se aplica en esta ciudad de la provincia Granma desde los primeros días de mayo”, aseguró el doctor René Ángel Ramos Socarrás, coordinador del estudio de intervención en grupos de riesgo de la ciudad.

El especialista, perteneciente al hospital Celia Sánchez Manduley de Manzanillo, declaró que en las últimas horas había trascendido “información falsa” sobre graves efectos adversos producidos en una estudiante de medicina de la localidad, luego de haber recibido la primera dosis del candidato vacunal Abdala.

“Después de atenderse en uno de los sitios vacunales del territorio, la joven retornó al hogar y a los siete días presentó un cuadro respiratorio, no asociado al candidato”, explicó Ramos Socarrás. Según el coordinador del estudio de intervención, esta paciente fue atendida en el cuerpo de guardia del “Celia Sánchez”, donde le fue indicado un tratamiento con antibióticos a realizar en su domicilio.

El especialista indicó que el tratamiento no fue efectivo en la cura del “germen que tenía la muchacha en los pulmones”, motivo por el cual los médicos decidieron su ingreso hospitalario. “Hizo una neumonía de base, adquirida en la comunidad, extrahospitalaria, con derrame pleural. Los médicos de asistencia corroboraron que la afección no tenía nada que ver con la vacuna. El PCR fue negativo”, aseveró Ramos Socarrás.

Sin precisar fechas ni el tiempo transcurrido entre los distintos episodios, el doctor suscribió el criterio de que no se trataba de un efecto adverso asociado a la inmunización con el candidato vacunal Abdala. No obstante, admitió que la joven estuvo ingresada en la sal de terapia del hospital de Manzanillo, aunque insistió en que no tuvo nada que ver con la vacunación.

"La joven ingresó en la terapia del Celia Sánchez, luego fue trasladada a la Sala 1C y hace cinco días se encuentra de alta en su hogar con evolución satisfactoria”, concluyó el coordinador, quien informó que el 90 por ciento de los trabajadores del hospital se ha inoculado el candidato vacunal Abdala.

“Los eventos adversos han sido leves y trascurren hacia tensión arterial alta y cefaleas, no complejos de controlar”, aseguró Ramos Socarrás. Para Cubadebate, las autoridades del país “jamás pondrían en riesgo la salud de ninguna persona” y supuestos rumores de este tipo persiguen “empañar la obra profesional, humana, sensible, ética y altruista” de los médicos.

Dudas sobre la eficacia y la seguridad de los candidatos vacunales desarrollados por Cuba han sido expuestas por varios integrantes de la comunidad científica cubana e internacional. Tal y como ha sucedido con el resto de vacunas desarrolladas por laboratorios farmacéuticos para combatir la pandemia de coronavirus, los candidatos vacunales cubanos están siendo sometidos a escrutinio por agencias especializadas y la opinión pública, algo con lo que las autoridades cubanas no están familiarizadas y apenas saben gestionar.

El jueves 20 de mayo, una mujer de 41 años ingresó en el hospital Clínico Quirúrgico de Diez Octubre tras presentar una reacción adversa al candidato vacunal Abdala. Aunque su vida no corre peligro, la paciente ingresó con un cuadro febril intenso, falta de aire y decaimiento, unos síntomas aparecidos luego de inocularse la segunda dosis de Abdala.

En redes sociales también se especuló que el fallecimiento del doctor Osmir Jiménez Castro, del municipio Santo Domingo, en Villa Clara. Aunque la familia no aceptó hablar sobre el fallecimiento y rechazaron los rumores, comentarios de allegados en redes sociales relacionaban la muerte del doctor, provocada por una sepsis generalizada, con la inoculación del candidato vacunal Abdala.

Por último, Cibercuba también dio a conocer el posible efecto adverso provocado en una estudiante de medicina de La Habana, esta vez tras inocularse con el candidato vacunal Soberana 02. Contactada por esta redacción, la joven tampoco quiso hacer comentarios sobre lo sucedido.

Cuba ha desarrollado cinco candidatos vacunales contra al COVID: Soberana 01, 02 y Plus, Abdala y Mambisa. Ninguno ha superado la Fase III. Pese a ello, las autoridades de la Isla renunciaron a formar parte del fondo solidario COVAX, algo que ha sido criticado por numerosos especialistas.

"No es posible hacerse una idea precisa sobre la eficacia, seguridad y capacidad de las vacunas probadas en Cuba", criticó la Asociación Española de Pediatría en una publicación reciente. "La comunidad científica habría agradecido mayor diligencia y transparencia para compartir la información referida a los productos que se investigan en Cuba", lamentó.