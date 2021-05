José Daniel Ferrer a la policía cubana y miembros del MININT: "No repriman para sostener a una dictadura que a ustedes también afecta"

José Daniel Ferrer Foto © Twitter / José Daniel Ferrer

El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, envió este domingo un mensaje a los jóvenes miembros de la policía cubana, a quienes pidió frenar la represión y el abuso contra el pueblo.

"Mensaje a la policía y a todos los miembros del @minint_cuba: No continúen abusando del pueblo del cual forman parte. No repriman para sostener a una dictadura que a Ustedes también afecta. En una Cuba libre pueden vivir honradamente, y sin corrupción", dijo Ferrer en su cuenta de Twitter.

Desde la provincia de Santiago de Cuba, donde reside, señaló que "el pueblo se va revelando ante tanta miseria y opresión", y recordó que "durante décadas la policía ha estado abusando del pueblo, del cual ellos forman parte".

"El pueblo ha decidido no seguir aguantando más atropellos. Los policías detienen, multan, despojan de alimentos y otros productos a cientos de ciudadanos arbitrariamente. La policía debería cumplir con su deber de garantizar el orden y la tranquilidad ciudadana, pero no lo hace, no combate debidamente el robo y otros graves delitos que sí afectan a la población, sino que se dedica a reprimir al pueblo y a los opositores pacíficos que sí luchan por los derechos y el bienestar de todos los cubanos", subrayó el coordinador de UNPACU.

El líder opositor más representativo del oriente cubano dijo, además, que la policía es corrupta.

"Roba, maltrata y reprime al pueblo para sostener una tiranía que también a ellos les perjudica. Ellos están sosteniendo un régimen que solo produce miseria y opresión, ellos también resultan afectados por la pobreza generalizada y por la falta de libertades y derechos básicos. Los familiares de los policías también sufren la miseria, el hambre, la escasez, la crisis de la salud pública, del transporte, la vivienda, las colas y los graves problemas creados por el régimen", consideró.

Advirtió que cuando los policías caen en desgracia sufren doblemente, "el castigo de la tiranía y el desprecio del pueblo".

"Joven policía, por muy cainesca que resulte tu conducta, por muy corrupto y abusador que seas, es mi deber invitarte a reflexionar y a tomar conciencia de que no sigas reprimiendo a tus hermanos para sostener a la tiranía, que vive en la abundancia. No reprimas al opositor pacífico que lucha por el bienestar para todos", señaló Ferrer.

Subrayó, asimismo, que el pueblo ya está cansado de los abusos, y "cuando el pueblo decida levantarse en masas ni tú ni todo el Ministerio del Interior, ni las Fuerzas Armadas, ni nadie, van a ser suficientes para contener a un pueblo dispuesto a conquistar sus derechos, su libertad y a poner fin al hambre, la opresión y la miseria", reiteró el opositor.

El viernes, el líder de UNPACU exhortó a los cubanos a "resistir con firmeza y valor" ante la represión del Gobierno.

"En tiempos en que se intensifica la represión de la tiranía contra la oposición y el pueblo, resistir con firmeza y valor, soportar con coraje prisión y torturas, te hace digno, fuerte, grande, indispensable", expresó en la plataforma de microblogging, donde suele publicar denuncias ciudadanas sobre las precarias condiciones del país, que de otra forma serían silenciadas por el gobierno.

La semana pasada, la UNPACU pidió a los cubanos llenar toda la isla de letreros exigiendo libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara, secuestrado por la Seguridad del Estado desde el pasado 2 de mayo en el hospital “Calixto García” de La Habana, luego de una semana en huelga de hambre y sed.

En abril, Ferrer protagonizó una huelga de hambre contra el acoso policial que sufría por esas fechas la sede de la organización opositora, y la violencia policial contra quienes llegaban a pedir ayuda en materia de medicinas y alimentos.

A finales de ese mismo mes, el líder opositor culpó al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel "por la destrucción de la nación, por la miseria y el sufrimiento del pueblo, por los crímenes de la dictadura, por las violaciones a los derechos humanos".

"No heredaste poder, heredas culpas", dijo Ferrer al mandatario, quien ha ordenado una brutal represión contra activistas y opositores en todo el país que es ejecutada por la policía y la Seguridad del Estado.

En los últimos meses decenas de cubanos se han opuesto al abuso policial en la isla. Hace apenas dos meses un grupo de personas en La Habana Vieja impidió que la policía se llevara detenido al rapero Maykel Osorbo.

Por esas mismas fechas tres activistas se enfrentaron a las autoridades para impedir que multaran con 5000 pesos a un vendedor de plantas ornamentales en Las Tunas, y todavía se encuentran detenidos acusados de desacato.

También el pasado 19 de mayo un grupo de cubanos residentes en el reparto Condado, en Santa Clara, salieron en defensa del opositor Guillermo “Coco” Fariñas quien se manifestó en las inmediaciones de un busto de José Martí al que fue a rendir tributo al héroe nacional contra los abusos del régimen.