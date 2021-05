Reportan vacunación con Johnson & Johnson de equipo Cuba de béisbol antes de debut en Preolímpico de las Américas en Florida

Frederich Cepeda en práctica de bateo. Equipo Cuba en Preolímpico de las Américas Foto © Captura de pantalla/Facebook/@jitdeportecubano

Los integrantes del equipo Cuba de béisbol que tomará parte en el Preolímpico de las Américas de Palm Beach, Florida, habrían recibido en Estados Unidos vacunas Johnson & Johnson contra el coronavirus, a dos jornadas del debut frente a su similar de Venezuela.

Así lo informó, “citando fuentes cercanas”, el periodista especializado Francys Romero en sus redes sociales.

“El equipo Cuba de béisbol que participará en el Preolímpico de la Florida este 31 de mayo fue vacunado con la Johnson & Johnson luego del entrenamiento de esta mañana, me afirman fuentes cercanas”, escribió Romero, quien en su momento fue el primero en reportar un acuerdo —frustrado, a la postre— entre la Federación Cubana de la disciplina y las Grandes Ligas.

“Tienen el día de mañana de descanso antes del primer choque vs. Venezuela”, indicó el reportero, asentado en la ciudad de Miami.

Sin embargo, el 8 de abril pasado, el periodista Carlos Alberto Hernández Luján, de Cubavisión Internacional, reportó en Facebook sobre la administración de una primera dosis del candidato vacunal cubano Soberana 02 a los miembros de la preselección cubana de béisbol.

“En 28 días una segunda dosis. Entre 28 días y 3 meses, una tercera dosis con Soberana Plus”, indicó entonces Hernández Luján, quien agregó: “Alrededor de 70 jugadores estuvieron hoy en el proceso. Aquellos peloteros, en algún momento positivos por Coronavirus, NO fueron vacunados y más adelante recibirán directamente la dosis de Soberana Plus”.

Ambos reportes, en caso de ser confirmados, plantean una interrogante acerca de probables reacciones a dos fármacos distintos contra una misma enfermedad, COVID-19, en tan poco tiempo, o bien, por otra parte, la presuposición de que las autoridades estadounidenses no han dado por buena la inmunización mediante el candidato vacunal desarrollado en la isla

Tras su primer tuit, Romero informó también este sábado que “ningún jugador presenta síntomas negativos hasta ahora. La WBSC [Confederación Mundial de Béisbol y Softbol] ha arreciado un plan de sanidad en sus protocolos y el jugador que viole las medidas será expulsado del torneo y la Federación del país [será] sancionada.

La campaña de vacunación en Estados Unidos se encuentra bastante avanzada entre los adultos —lo que ha repercutido en una notable caída en los contagios por COVID-19—, mientras el gobierno intenta que no baje el ritmo de inoculación en cada uno de los estados del país.

En abril, algunos las autoridades sanitarias estadounidenses pidieron detener la vacunación con el fármaco de Johnson & Johnson tras varios casos (al principio, mujeres entre 18 y 48 años) de trombos entre más de 6.8 millones de dosis administradas hasta esa fecha.

No obstante, unos días más tarde los expertos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomendaron levantar la pausa en la administración de Johnson & Johnson.

La decisión se produjo luego de que los asesores de los CDC votaran, 10 a 4, para reanudar la aplicación de las vacunas.

No obstante, los expertos aclararon que estas deberán venir con advertencias sobre el riesgo, especialmente en grupos de edad vulnerables en mujeres.

La selección cubana debutará ante el combinado venezolano este lunes al mediodía en The Ballpark of the Palm Beaches, en West Palm Beach, primer paso en el camino hacia el único boleto en disputa rumbo Tokio 2020.