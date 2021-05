“17 minutos con el dictador”, Jorge Ramos revela en un libro detalles de su entrevista a Nicolás Maduro

Nicolás Maduro y Jorge Ramos Foto © Twitter Prensa Presidencial / Facebook de Jorge Ramos

El periodista de Univision Jorge Ramos publicó recientemente un libro donde relata la entrevista que realizara hace dos años al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, que este último terminó abruptamente luego de varios momentos de tensión.

La conversación, que sostuvieron el 25 de febrero de 2019, duró apenas 17 minutos antes de que Maduro la finalizara, después de que el periodista le mostrara imágenes de venezolanos alimentándose de la basura. El libro es un relato del antes, durante y después del encuentro.

De la entrevista surgió 17 minutos: Entrevista con el dictador, que salió el martes a la venta en Estados Unidos. Los beneficios de Ramos por el libro van a ir a parar íntegramente al Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) para ayudar a los venezolanos huidos de su país de origen y radicados en Colombia.

Ramos y su equipo fueron detenidos tras interrumpirse la entrevista, sus herramientas de trabajo fueron confiscadas -incluida la tarjeta en la que estaba grabado el diálogo-, para ser deportados al día siguiente a Estados Unidos.

Al cabo de unos meses, Univision recuperó las grabaciones a través de personas cercanas al gobernante, cuyas identidades hasta la fecha no han sido reveladas.

“Como entrevistador, mi principal preocupación era evitar una entrevista suave y complaciente con quien es responsable de fraudes y muertes. No sería buen periodismo y no me lo perdonaría nunca”, indica Ramos en un capítulo del libro, donde explica la forma en que inició la entrevista.

17 minutos… es el libro número 15 que publica el periodista Jorge Ramos, de 63 años, quien ha cumplido 35 de ellos en la cadena televisiva Univisión.

“Yo pensaba que con qué cara iba a regresar a Univision a hablar con los periodistas jóvenes si no le decía palabras duras, porque cuando uno tiene la posibilidad de confrontar al poder dictatorial, no puede desaprovechar la oportunidad”, dijo en declaraciones a la agencia EFE.

Ramos describe a Maduro como como alguien “malvado” que vive en “una burbuja”, aislado de la realidad, y que “se cree sus propias mentiras”. Antes de la entrevista, el comunicador hizo enojar a Donald Trump cuando era presidente de EE.UU., en una rueda de prensa con una pregunta sobre su retórica antilatina.

Por tal motivo, Ramos cree que Maduro aceptó la entrevista al considerar que, si no era partidario de Trump, entonces podía ser amigo de la Venezuela chavista, algo que quedó descartado tras el inicio mismo del diálogo, en que el periodista mexicano se refiere al gobernante como “dictador”.

Al explicar su postura frente a la conversación, Ramos aseguró que ante las “dictaduras” un periodista no puede ni debe ser nunca “neutral”.

“Debemos tomar partido. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio motiva al que atormenta, no al atormentado. Algunas veces debemos intervenir”, recomienda el periodista en su libro.