Jorge Ramos: “Todas las dictaduras caen. La cubana no será la excepción”

Jorge Ramos critica postura de López Obrador con Díaz-Canel. Foto © Twitter/ Jorge Ramos/ Presidencia de México

El periodista Jorge Ramos, presentador del Noticiero Univisión y Al Punto, aseguró que “todas las dictaduras caen. La cubana no será la excepción”.

“Si queremos democracia, libertad y justicia para toda América Latina también hay que pedirla para Cuba. Todas las dictaduras caen. La cubana no será la excepción. Y todos recordaremos siempre a los que callaron y fueron cómplices y amigos del dictador”, expuso este lunes el reconocido periodista mexicano en su columna del portal Univisión Noticias.

Igual refirió que en la isla “las violaciones de los derechos humanos, los encarcelamientos políticos y la censura continúan, como se vio tras las pacíficas y multitudinarias protestas del 11 de julio”.

“Ni siquiera dejan sonar en la radio la canción “Patria y vida”. Qué patético tenerle miedo a la música”, señaló también.

Además, recordó que en la isla “no hay elecciones multipartidistas, ni libertad de expresión o de prensa, y el aparato represivo del estado controla y sepulta cualquier disensión”.

Igual apuntó que “las recientes protestas en la isla demostraron dos cosas: la enorme inconformidad que hay con el régimen y su (todavía) brutal capacidad para reprimir cualquier idea opuesta a la tiranía. Pero el cambio ya viene; se huele en la internet y en las redes sociales”.

También cuestionó la “preocupante” y “abierta defensa” al régimen cubano del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le dio un inusual y preponderante papel al dictador cubano Miguel Díaz-Canel en las ceremonias conmemorativas de la independencia de México.

Ramos aseguró que “AMLO no comprende lo que está pasando en Cuba. La total ausencia de democracia en la isla no es culpa del exilio cubano sino de los dirigentes políticos dentro de Cuba. El exilio existe porque hay una dictadura en la isla. No al revés”.

Además recordó que "México podría hacer mucho para presionar al gobierno cubano en la liberación de prisioneros políticos y en una apertura democrática”.

Sin embargo, dijo, “lejos de hacerlo, está apretando los tornillos de la dictadura. Pudiendo apostar por la promoción de la democracia y de la libertad, AMLO prefirió ponerse del lado equivocado de la historia y defender a su amigo el tirano".

El presentador de Univisión igual apuntó que “esa debilidad y romanticismo por la dictadura en Cuba es tan latinoamericano. Tan equivocado. Y tan peligroso en países con democracias jóvenes y frágiles”.

Explicó, además, que ese apoyo surgió “por la revolución que tumba en 1959 al brutal asesino Fulgencio Batista del poder. Pero se ha convertido en una tiranía mucho más duradera y cruel”.

Tras la visita del gobernante cubano a México para participar en las fiestas patrias del 16 de septiembre último, Ramos cuestionó igualmente a López Obrador por no decirle “al asesino Díaz-Canel que Cuba es una dictadura”.

“¿Por qué López Obrador no se atreve a decirle esto al dictador asesino Díaz-Canel?”, expuso el periodista en su cuenta de Twitter.

“Muy bien denunciar los extremismos y la promoción del fascismo de la derecha. Pero ¿por qué López Obrador no denuncia a la dictadura cubana, sus crímenes y sus abusos desde 1959? Más aún, invita a Díaz-Canel al país, no lo llama dictador -que lo es- y lo protege”, añadió, además.