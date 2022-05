Periodista Jorge Ramos sobre relación de AMLO con Cuba: “México no debe seguir el ejemplo de dictaduras”

El periodista Jorge Ramos dijo este miércoles que “México no debe seguir el ejemplo de dictaduras”, en respuesta a la posición que mantiene el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la Cumbre de las Américas si Cuba no es invitada.

La polémica entre el reportero de Univisión y el mandatario se desató este martes, luego de que AMLO citara en su conferencia de prensa habitual un tweet de Ramos en que este lo criticaba por su amenaza de no asistir a la cumbre continental si no se confirmaba la presencia de la isla en el evento.

“El pdte López Obrador tiene todo el derecho de no ir a la Cumbre de las Américas si no quiere. Pero lo que está pidiendo es que inviten a la fiesta a matones, torturadores, censores y represores, como son los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. AMLO ya escogió su lado”, había tuiteado Ramos el martes en la mañana.

AMLO, por su parte, se defendió de las críticas de Ramos en su acostumbrada intervención matutina aduciendo el principio de no intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos que es la base de la política exterior mexicana.

“¿Quiénes somos nosotros para llamar matones, torturadores, censores, represores a unos y a otros no? [...] No es que haya escogido mi lado ahora, ya llevo mucho tiempo, como él también”, arremetió el mandatario tabasqueño contra las declaraciones de Ramos.

Ramos, por su parte, agradeció el tono y la respuesta del presidente y, en un video que compartió en su cuenta de Twitter, explicó las razones por las que sigue sin estar de acuerdo con López Obrador y por las que cree que “los matones no deben ir a la fiesta”.

“México de ninguna manera puede aliarse, defender o seguir el ejemplo de brutales dictaduras como la de Cuba, Nicaragua o Venezuela [...] Mientras estamos hablando hay cientos de prisioneros políticos en cárceles cubanas, nicaragüenses y venezolanas. Efectivamente, los mexicanos debemos tomar partido, pero nuestro lado debe ser el de la democracia, la justicia, las libertades y el respeto a los derechos humanos”, explicó Ramos.

Este martes, dos días después de regresar de su visita de trabajo a la isla, el presidente mexicano había comentado su intención de no asistir a la Cumbre de las Américas si terminaba por excluirse al eje Cuba-Nicaragua-Venezuela.

“Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo”, dijo AMLO en la comparecencia matutina de ese día.

El mandatario explicó que en su lugar asistiría el canciller Marcelo Ebrard encabezando la delegación mexicana e ironizó sobre la no exclusión posible de estos países.

“Cumbre de América sin todos los países de América. ¿De dónde son los no invitados, son de otros continentes, de otra galaxia, de un planeta no conocido?”, comentó.

Del 6 al 10 de junio se celebrará la novena Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Esta es la segunda cumbre de esta naturaleza que se organiza en EE.UU, luego de que se iniciaran en Miami en 1994.

López Obrador realizó una visita oficial a Cuba los pasados 7 y 8 de mayo, cuando se reunió por separado con el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y con el general Raúl Castro.

La visita comenzó un día después de que ocurriese una explosión en el Hotel Saratoga, en el centro histórico de La Habana, que hasta el momento ha dejado un saldo de más de 40 víctimas mortales.

Pese a la tragedia, el gobernante cubano ofició una fastuosa cena privada para la delegación mexicana.

Aunque la prensa oficial cubana ocultó el evento, el diario El Universal de México confirmó el encuentro, en un artículo titulado “Con mambo, trova y danzón, AMLO come en privado con Díaz-Canel, presidente de Cuba”.

Además, López Obrador firmó con el gobierno cubano un acuerdo de cooperación en materia de salud por el que contratará a 500 médicos cubanos para suplir un supuesto déficit en su país.

El acuerdo ha sido fuertemente criticado por las federaciones, asociaciones y colegios médicos de México, quienes manifestaron su “profunda desaprobación y enérgica protesta” ante esta noticia. La comunidad médica mexicana considera que en México hay suficientes médicos y, de hecho, hay muchos desempleados.