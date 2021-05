Copa Airlines suspendió la lista de espera en el Aeropuerto José Martí de La Habana

Copa Airlines (imagen de referencia) Foto © Facebook Copa Airlines

La compañía de aviación panameña Copa Airlines suspendió la lista de espera que existía para viajeros que pretenden volar desde el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

La Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios S.A. (ECASA) compartió a través de su canal de Telegram un documento fechado el 20 de mayo, en que Copa Airlines confirmó la suspensión de la lista de espera para los viajeros desde la capital cubana.

"A partir de la fecha se suspende la lista de espera en el aeropuerto de La Habana y se le debe informar a los pasajeros que NO se presenten al aeropuerto porque no podrán ser abordados como Stand By. Les agradecemos comunicarse con nuestro Contact Center para solicitar reacomodaciones de pasajeros afectados por esta reducción de vuelos", dice el comunicado de Copa Airlines.

La compañía panameña señaló que la lista de espera existía debido a la reducción de vuelos que se produjo en Cuba a inicios de febrero, por la crisis del coronavirus que afecta al país. Era una vía para brindar asistencia a pasajeros regulares que llegaban al aeropuerto de La Habana tras quedar varados por las restricciones de vuelos, pero ya no está disponible.

Han indicado que a fin de brindar flexibilidad a pasajeros afectados por esta situación, gestionarán las reacomodaciones bajo otros lineamientos.

Los pasajeros que viajan desde/hacia Cuba deben llamar al centro de contactos, allí se les dará información particular de su caso y podrán elegir diferentes opciones. Los viajeros pueden conservar el valor del boleto para viajar hasta el 31 de diciembre de 2021 o de acuerdo a la vigencia del billete.

Aseguran que permitirán el cambio de vuelo o fecha exonerando cargo por cambio y diferencia de tarifa, siempre y cuando haya espacio en la misma cabina. Ofrecen además una segunda opción que es hacer la solicitud de reembolso del dinero gastado en el boleto, a través de internet.

ECASA recuerda este lunes el comunicado de Copa Airlines para evitar que las personas se dirijan sin pasaje hasta el Aeropuerto José Martí buscando una oportunidad en la mencionada lista de espera.

Muchos cubanos vuelan a través de Copa Airlines hacia Panamá para hacer compras o por necesidad de hacer una escala de camino a otros destinos, como por ejemplo, a Guyana para tramitar en la Embajada de Estados Unidos diferentes visados.

En junio la compañía panameña se mantendrá operando con Cuba en frecuencia de dos vuelos semanales, entre el Aeropuerto Internacional de Tocumen y el José Martí de la capital cubana.

Los viajes se efectuarán martes y jueves en el vuelo “CM371 llegando a La Habana 11:29 am - CM372 saliendo de La Habana 12:50 pm”, según indicó ECASA.

La oficina para solicitar información sobre estos vuelos en La Habana está en el Centro de Negocios en Miramar, calle 76 entre 3ra y 5ta Avenida. El teléfono de contacto es 7-204-11-11.

ECASA alertó que los pasajeros deben mantenerse comunicados con su aerolínea pues los vuelos pueden modificarse o cancelarse hasta con 24 horas de antelación.

“Las aerolíneas pueden realizar ajustes hasta con 24 horas antes de la salida de los vuelos, es por ello que siempre les pedimos estar en comunicación con las aerolíneas o las agencia de viajes con la que tienen contrato de transportación (boleto aéreo) para que ellos les brinden la confirmación de su reserva. ECASA no confirma boletos aéreos, solo prestamos servicios de atención a aeronaves y pasajeros en las instalaciones aeroportuarias”, indicó la empresa cubana.

El 6 de febrero entró en vigor la segunda reducción de vuelos internacionales a Cuba, que afectó la frecuencia actual de viajes desde Estados Unidos, México, Panamá, Bahamas y República Dominicana, Jamaica y Colombia.

Las aerolíneas que viajan entre Estados Unidos y La Habana sufrieron una fuerte reducción de vuelos quedando hasta la actualidad solo una frecuencia para cada compañía y un chárter, es decir, 4 vuelos semanales entre ambos países.