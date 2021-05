CADECA responde a las críticas por suspender venta de divisas: "La mayoría del pueblo es disciplinado y no está viajando"

CADECA en la Terminal 3 del Aeropuerto José Martí (Imagen referencial) Foto © CiberCuba

Las Casas de Cambio de Cuba, conocidas popularmente como CADECA, emitieron una nota en la que defienden la medida adoptada por el gobierno de no vender más dólares ni otras divisas en los aeropuertos internacionales a quienes viajen al extranjero.

En una publicación en su muro de Facebook, la entidad financiera criticó a quienes "viajan a otros países en medio de una pandemia", aunque matizó diciendo que la inmensa mayoría del pueblo es disciplinado porque cumple las medidas de prevención del coronavirus.

"No está viajando en beneficio personal", acotó.

CADECA respondió así a las críticas recibidas por la nueva prohibición, sin aclarar si tampoco a los turistas extranjeros les cambiarán dólares cuando se marchen de regreso a sus países.

"La nota publicada es clara. Explica la causa. ¿No se entiende o no se quiere entender? Si no entran divisas no salen divisas. En Cuba no se emite (imprimen) divisas, sólo se emite el CUP", recalcó.

La entidad añadió que al no entrar turismo internacional, el país tendría que tomar recursos que se destinan a sectores como la salud, la alimentación o el transporte, para mantener la venta de divisas.

"Piensa alguien, que un servicio que le aporta ingresos a una entidad y por consiguiente le aporta utilidades que se distribuyen entre sus trabajadores, se elimina por deseo de alguien. Sería un suicidio. ¿no creen?", cuestionó.

Por último, CADECA precisó que la venta de divisas no es la única transacción que usa la tasa de cambio del CUP frente al USD, y aseguró que cuando se recupere el turismo volverá a prestar ese servicio a la población.

"Durante poco más de un año, se estuvo manteniendo el servicio de ventas de MLC, con restricciones, lo cual en las condiciones actuales es insostenible", subrayó.

Este jueves se suspendió la venta de dólares y otras divisas en las CADECA de los aeropuertos internacionales a quienes viajan fuera del país, una medida que responde a "la poca disponibilidad de divisas extranjeras en las casas de cambio", por la caída del turismo extranjero, según un comunicado oficial de la entidad.

La declaración detalló que por la pandemia de coronavirus, desde abril de 2020 ha ocurrido en Cuba "una reducción considerable de la entrada del turismo internacional y en consecuencia un déficit significativo de la moneda libremente convertible (MLC), que compra CADECA mediante los canjes de moneda".

Según CADECA, si hasta ahora ha mantenido el servicio de recanje con un límite de dinero en sus oficinas situadas en los aeropuertos internacionales, ha sido gracias a "la adopción de medidas emergentes".

En enero de este año, tras la aplicación de la unificación monetaria en el país, las CADECA anunciaron que solo ofertarían dólares a los viajeros que salían del país, al cambio oficial de 24 x 1 dólar, pero hasta un máximo de divisas equivalentes a 300 CUC o 7200 pesos cubanos.

La operación se hacía en los aeropuertos después que los pasajeros despachaban su equipaje, para que las autoridades tuvieran la seguridad de su salida. Si en ese momento la oficina no tenía dólares disponibles al viajero se le ofrecían euros u otra moneda dura.