Randy Malcom sobre joven que saltó al terreno de béisbol con cartel de Cuba Libre: “Esta generación es diferente, apoyémosla”

Joven que se lanzó al terreno de béisbol, durante un partido de la selección cubana, pidiendo libertad para Cuba Foto © Facebook / Omni LuisEligio Xll

El artista urbano Randy Malcom, integrante de la exitosa agrupación cubana Gente de Zona, se refirió al miedo que experimenta el pueblo cubano ante el peligro que entraña enfrentar al poder.

El detonante del debate fue un post que publicara el artista en su cuenta de Instagram, donde compartía la imagen de la joven que se lanzara al terreno de béisbol el pasado lunes con un cartel exigiendo la libertad de Cuba, cuando se discutía un partido del Preolímpico de las Américas entre las selecciones de Cuba y Venezuela.

Un usuario interpeló al músico en la publicación, alegando que solo podía transformar la realidad de Cuba el pueblo que permanecía en la isla. Además, señaló que la ciudadanía se sentía a gusto con la realidad política y social del país, al no expresar ni un solo signo de rebeldía.

“Esto de Free Cuba se volvió viejo y anticuado y solo los que están afuera siguen en pie de lucha, pero el verdadero pueblo cubano, el que aún está en la isla ya tiró la toalla hace mucho rato, ya se conformaron con lo poco que le dan, ya quedaron en un letargo profundo del que nadie más, si no ellos mismos, los podrán sacar”, indicó el internauta Fray Ricardo González.

Debate entre Randy Malcom y un usuario

A modo de respuesta, el músico explicó la importancia de que grupos del exilio respalden, apoyen, y devuelvan las esperanzas al pueblo.

“Si eres cubano entenderás al pueblo, el miedo se los come cómo nos comía a casi todos pero lo importante es que esta generación no será igual que la mía ni la tuya, así que apoyemos eso”, indicó Malcom.

La policía de Florida sacó del terreno de béisbol, el pasado lunes, a una joven que entró al campo del The Ballpark of the Palm Beaches mostrando un cartel que exigía la libertad de Cuba.

Kiele Alessandra Cabrera, de 22 años, logró saltar al terreno del estadio de pelota, situado en West Palm Beach, Florida, con una pancarta donde se leía la frase Free Cuba (Libertad para Cuba), con el dibujo de un puño en alto con una esposa colgando de la muñeca.

“Tenemos que vivir con coraje y con honestidad, tenemos que hablar la verdad de lo que está pasando en nuestro país”, afirmó la joven cubanoamericana a la prensa después de los acontecimientos.

La joven, quien estudió en la Universidad de Florida, reconoció que antes de saltar al campo de juego pensó en el histórico partido entre el equipo Cuba y los Orioles de Baltimore en 1999, cuando un cubano realizó un gesto similar al suyo y terminó siendo atacado por algunos de los atletas de la isla.