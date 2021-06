Cubanoamericana que saltó al terreno de béisbol pidiendo libertad para Cuba: “Tenemos que vivir con coraje y honestidad”

Kiele Alessandra Cabrera Foto © Captura de pantalla/Facebook/Javier Díaz

“Tenemos que vivir con coraje y con honestidad, tenemos que hablar la verdad de lo que está pasando en nuestro país”, afirmó la joven cubanoamericana que este lunes se lanzó al terreno de béisbol pidiendo libertad para Cuba durante el primer juego del equipo de la isla en el Preolímpico de las Américas, con sede en Florida.

“Cubanos, no tengan miedo, porque tienen nada más que una sola vida”, dijo también en mensaje a sus compatriotas Kiele Alessandra Cabrera, de 22 años, quien en un momento del partido entre Cuba y Venezuela corrió hacia el diamante sosteniendo un cartel con el rótulo “Free Cuba” (“Libertad para Cuba”).

Tras algunos minutos en que parte de la afición reunida en The Ballpark of the Palm Beaches, en West Palm Beach, aplaudió y vitoreó el gesto de la muchacha, agentes de la policía procedieron a retirarla de la instalación.

En declaraciones a un reportero del canal Univisión 23, Cabrera dijo que esta era una manera de atraer atención “para hablar de todas las cosas que están pasando en Cuba, todas las injusticias que están pasando en Cuba”.

De hecho, la televisión cubana transmitía en la tarde de este lunes el debut de la selección nacional ante su similar de Venezuela —que concluyó con derrota antillana de cinco carreras por seis— en el torneo clasificatorio para Tokio 2020.

“Vi que alguien estaba yendo por una pelota y algo dentro de mi mente dijo: ahora es el momento, vete a correr, y empecé a correr”, relató la joven. “Estaba muy nerviosa, pero yo no tenía miedo, porque yo sé que era una cosa muy necesaria”.

“En este país libre me arrestan y después yo tengo la posibilidad para defenderme; aquí en este país hay justicia, so… no, yo no tenía miedo”, insistió.

Según Cabrera, hasta el momento no se presentaron cargos en su contra; solo no la dejaron regresar al estadio.

Acerca de la reacción de los beisbolistas sobre el terreno, dijo que “ellos estaban sorprendidos (...). Pero, de verdad, me miraron y (…) como aceptaron lo que yo estaba haciendo”.

“Y algunos estaban emocionados”, apuntó. “Había dos peloteros venezolanos que estaban emocionados. (…) Estaban conmigo y el mensaje que yo estaba dando al público”.

Cabrera —quien estudió en la Universidad de Florida— reconoció que antes de saltar al campo de juego pensó en el histórico partido entre el equipo Cuba y los Orioles de Baltimore en 1999, cuando un cubano realizó un gesto similar al suyo y terminó siendo atacado por algunos de los atletas de la isla.

En la tarde de este lunes, nada parecido ocurrió. La chica salió ovacionada por muchos de sus compatriotas en el estadio.

Durante este primer juego en busca del único boleto en disputa rumbo a los olímpicos de Tokio, fueron pocos los momentos en que dejaron de escucharse los gritos de “Patria y Vida”, “Abajo la dictadura” y “Díaz-Canel, singao”.