Repunte de coronavirus en Villa Clara: Más de 8,500 viviendas en cuarentena

Centro de aislamiento en Manicaragua, Villa Clara. Foto © Facebook / Delfis Rodríguez

La situación epidemiológica se tornó más compleja durante las últimas jornadas en la provincia de Villa Clara, donde este martes se reportaron 31 nuevos casos de coronavirus, después de mantenerse controlada la enfermedad por varias semanas en el territorio.

Atendiendo a la complejidad sanitaria, las autoridades locales decidieron imponer la medida de aislamiento domiciliario, que incluye cuarentenas a cerca de 8,590 viviendas. Esto representa un total de alrededor de 28,410 personas confinadas en sus casas, indicó un reporte del periódico oficialista Trabajadores.

El Grupo de Trabajo Temporal ante la pandemia reveló que en Villa Clara fueron importados cuatro casos, específicamente ciudadanos procedentes de Rusia y Estados Unidos, el resto son autóctonos, de Santo Domingo, Placetas, Manicaragua, Sagua la Grande, Camajuaní, Corralillo, Ranchuelo y Santa Clara.

En días recientes, Camajuaní decretó una cuarentena por cuarta ocasión desde el inicio de la crisis sanitaria en la isla.

Significa que, en total, ocho de los 13 municipios del territorio presentan casos autóctonos de la enfermedad. Por otro lado, preocupa el diagnóstico de siete casos para los cuales no se detecta aún la fuente de infección.

Actualmente en la provincia se estudian en centros de aislamiento 66 sospechosos de portar la enfermedad y 771 contactos directos de casos positivos. Asimismo, las autoridades locales ordenaron limitar la transportación y reforzar los puntos de frontera, así como el control de los ciudadanos que entran a Villa Clara desde los territorios colindantes y la capital del país. Se suspendió el transporte rural y suburbano y se mantiene la suspensión del transporte intermunicipal tanto estatal como particular.

La tasa de incidencia de la provincia llegó a 28.6 por cada 100,000 habitantes. Resalta la situación de Manicaragua (62.1), Santo Domingo (41.7), Santa Clara (37.5) y Camajuaní (36.1), todos con estadísticas por encima de la media provincial en la última quincena, señala el periódico Vanguardia.

En cuanto a la presencia de personal en los trabajos, se decidió solo dejar en funciones los centros laborales de los programas priorizados para la economía. Para los trabajadores imprescindibles que residen fuera de Santa Clara y laboren en la capital, su traslado deberá ser autorizado por el Grupo Temporal. El transporte particular de pasaje y carga solo circulará de lunes a viernes en los horarios de 5:00 am a 10:00 am y de 3:00 pm a 6:00 pm. Los fines de semana solo se brindará este servicio de 5:00 am a 10:00 am.

Durante las últimas 24 horas, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reportó siete fallecidos adicionales por COVID-19 y 1 057 nuevos casos. Uno de los fallecidos fue una mujer de 56 años sin antecedentes patológicos asociados, que había regresado de Rusia recientemente.

Desde la aparición de los primeros infectados en marzo de 2020, el país acumula 965 fallecidos por coronavirus y 143,323 casos confirmados. Actualmente, se atienden en las salas de terapias intensivas 145 pacientes con coronavirus, de ellos 54 críticos y 91 graves.