Anamely Ramos: “Tribunal de justicia cubano cambia las acusaciones iniciales que pesaban sobre Maykel Osorbo”

Anamely Ramos y Maykel Osorbo Castillo Foto © Facebook / Anamely Ramos-Facebook / Maykel Castillo

La historiadora de arte y activista cubana, Anamely Ramos, desmintió las acusaciones que sobre el rapero Maykel “Osorbo” realizan los medios del estado cubano y explicó el modo desfachatado en que estos se hacen eco de los atropellos del sistema judicial cubano.

La joven cubana, quien reside temporalmente en México por estudios de postgrado que recibe, se refirió a la cobertura mediática ofrecida por Cubadebate a la detención del rapero y activista de oposición Maykel Castillo “Osorbo”. El medio estatal dio a conocer los cargos por los cuales se acusa al músico, no obstante, Ramos indica que no fueron esos los presuntos delitos que condujeron a la detención del joven.

“Teniendo en cuenta el dictamen que la Comisión de Desapariciones forzadas de la ONU, ante la recopilación exhaustiva de pruebas que se enviaron y que demuestran fehacientemente el secuestro y desaparición de Maykel Castillo, después que fuera sacado de su casa descalzo y descamisado, responderemos esta nota deplorable”, comenzó su publicación de Facebook la joven historiadora del arte y ex académica cubana.

Sobre cómo los tribunales cubanos trastocaron las acusaciones sobre Castillo, Anamelys Ramos detalló la respuesta que las autoridades ofrecieron tras el Habeas Corpus presentado por colegas y activistas en favor del opositor.

“Lo primero que salta a la vista en la nota de Cubadebate es que cambian los delitos por los que Maykel está siendo acusado. Pueden verlo por ustedes mismos al compararla con la respuesta al Habeas Corpus que el Tribunal dio el 24 de mayo”.

Acerca de la poca o nula transparencia del sistema judicial cubano, Ramos relató la forma en que les fue negada la información sobre el activista tras su detención, así como la ilegal expropiación de pertenencias del joven entre los que cuentan teléfonos celulares.

“Insistimos que ese mismo lunes 24, según lo que dice la respuesta, la fiscalía había dictado la prisión provisional para Maykel ( 6 días después de su detención) y sin embargo el sábado en la tarde ( 4 días después de su detención) todavía Maykel no estaba registrado en ninguna estación de policía de La Habana, no tenía proceso penal abierto, no había llamado a nadie. Simplemente no aparecía en el sistema, estaba oficialmente desaparecido. Todo esto probado con llamadas telefónicas y con la visita de Camila Lobón a la estación de Cuba y Chacón”.

“Ni la seguridad ni la policía daban razones sobre dónde estaba Maykel y sobre por qué había sido detenido. Lo que sí hizo la SE fue ir a llevarse sus teléfonos de su casa, sin orden de registro y sin acta de ocupación, como mismo se llevaron en noviembre pasado los zapatos de Denis de manera ilegal”, indicó la joven.

Ramos habla además sobre el vínculo directo entre el sistema judicial y la policía política, la cual dirige casi todas las instancias y organismos de la vida política, el sector civil y el económico dentro de la isla.

“Nada de esto es nuevo, ni la complicidad del sistema judicial, ni las violaciones del debido proceso, ni las mentiras de Cubadebate. Lo nuevo aquí es que estamos siguiendo el proceso de Maykel paso a paso con las organizaciones internacionales pertinentes y mostraremos cada nueva maniobra que realicen”, señaló la joven sobre el respaldo internacional al caso del opositor.

Asimismo, la activista recordó a los manifestantes detenidos el pasado 30 de abril cuando se manifestaban pacíficamente en la intersección de Obispo y Aguacate, La Habana Vieja, de los cuales se tiene poca o ninguna noticia.

“Todos sabemos por qué está siendo procesado Maykel, como también Esteban y los que salieron en apoyo a Luis Manuel. Están penalizando el apoyo popular, la protesta pacífica, la libertad de expresión”, concluye la joven.