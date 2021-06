Jennifer Lopez celebra el 22 aniversario del álbum que le cambió la vida

Jennifer Lopez Foto © Instagram / Jennifer Lopez

Cada 1 de junio es especial para Jennifer Lopez, que un día como ese hace 22 años lanzó su primer álbum de estudio, el disco On The 6, el trabajo que le cambió la vida para siempre...

Fue el 1 de junio de 1999 cuando la artista neoyorquina comenzó a escribir su historia en la industria musical con el lanzamiento de On The 6. Antes de esta fecha, había destacado en el mundo del entretenimiento por sus papeles en el mundo del cine y por sus habilidades en el baile. Y como no podía ser de otra manera, este 2021 también celebró esta fecha con todos sus seguidores.

"¡El 1 de junio es siempre un día feliz para mí! Fue el día en el que lancé mi álbum debut, On The 6. Cambió mi vida para siempre... me llevó alrededor del mundo y me presentó al mundo de la música y a todos vosotros. ¡Gracias por estar conmigo hasta el día de hoy! ¡Os quiero mucho! Decidme cuál es vuestra canción favorita del álbum", expresó la Diva del Bronx.

Junto a estas palabras, la multifacética artista publicó un vídeo en el que vemos una recopilación de imágenes de ella en aquella época.

El disco incluye algunos de las canciones más icónicas de JLo como If You Had My Love, Let's Get Loud o Waiting For Tonight. Además, también forma parte de él la canción No Me Ames con Marc Anthony, quien años más tarde se convirtió en su marido y con quien tiene dos hijos, Max y Emme.

A la vez que la actriz y cantante de 51 años está recordando esa etapa de su carrera que tanto marcó su vida, también está reviviendo su relación con el oscarizado actor Ben Affleck.

Tras su ruptura con Alex Rodriguez, han tenido varios encuentros románticos. Esta misma semana, Bennifer (como se conocía popularmente a la pareja hace dos décadas) fueron vistos yendo a cenar a un restaurante de Los Ángeles. En las imágenes que captaron de ellos les vemos abrazados y en actitud cariñosa en la puerta del local.

