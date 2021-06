Cubano agredido por un taxista homofóbico en La Habana agradece apoyo y dice que el CENESEX lo contactó

Álvaro M Llerena Foto © Facebook

El joven Álvaro M Llerena, quien fue bajado de un taxi en la capital de Cuba por ser homosexual, agradeció el apoyo recibido por decenas de personas que se solidarizaron con su denuncia y afirmó que recibió una llamada del CENESEX para interesarse por su caso.

"Muchas gracias a todas las personas que me han apoyado en la causa de hoy. Me siento feliz de saber que el CENECEX se ha comunicado conmigo personalmente y estamos trabajando a partir de ahora para no solo implantar justicia sino además marcar una pauta de igualdad sexual en Cuba", afirmó en Facebook.

Horas antes, en esa misma plataforma se había denunciado que el jueves alrededor de las 2:40 de la tarde, un chofer había bajado violentamente a Llerena de su taxi en La Habana por ser homosexual.

Post del joven agredido por un taxista en La Habana

"Esto es homofobia en todo su esplendor. Este ciudadano que se atrevió a discriminar al joven por motivos de su orientación sexual, debe ser procesado", denunció el periodista Hector Luis Valdés Cocho en la red social.

Asimismo, pidió una respuesta inmediata por parte del Cenesex (Centro Nacional de Educación Sexual), para que la víctima pudiera proceder a una demanda.

"El taxista y propietario de este vehículo me bajó VIOLENTAMENTE de su vehículo, mientras justificaba este acto con el simple hecho de que se me notaban mis plumas, mientras lo hacía en plena calle, me gritabas horrores como "maricón y trucha", contó Llerena.

"Hoy como nunca me he sentido violentamente discriminado por el simple hecho de ser gay en el siglo 21", expresó.

En los últimos meses se han registrado varios episodios de homofobia en la isla, entre ellos el caso de una joven trans identificada como Merlía Somers, quien aseguró haber sido multada por la policía por vestir de mujer en una cola.

El youtuber cubano Dasiel González, conocido como Pinky Unicornio, también denunció haber sido multado por besarse en la calle con su novio.

Mariela Castro, directora del CENESEX e hija del expresidente Raúl Castro, aseguró a propósito del nuevo Código de Familias que prepara el gobierno que espera que en menos de dos años se legalicen en Cuba los matrimonios entre personas del mismo sexo.

El Gobierno cubano trabaja en la elaboración de un nuevo Código cuya aprobación será sometida a referendo, pero de momento se desconocen los plazos o si incluirá finalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo.