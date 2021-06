Chofer cubano baja de su auto a pasajero por ser homosexual

Almendrón cubano Foto © Héctor Valdés Cocho/FB

Un chofer de taxis en Cuba bajó a un pasajero del auto por su ser homosexual, según denunció en redes sociales el periodista independiente Héctor Luis Valdés.

Según el periodista, el chofer del carro de placa P036689 bajó al joven Álvaro M Llerena de manera violenta, unos minutos después de haberse montado, "con la única razón de ser homosexual".

"Esto es homofobia en todo su esplendor. Este ciudadano que se atrevió a discriminar al joven por motivos de su orientación sexual, debe ser procesado", denunció.

"Esperamos una respuesta inmediata por parte del Cenesex, el muchacho necesita ayuda para proceder a una demanda", agregó Valdés.

El joven Álvaro M Llerena relató que el suceso tuvo lugar este jueves a las 2:40 de la tarde.

"El taxista y propietario de este vehículo me bajó VIOLENTAMENTE de su vehículo, mientras justificaba este acto con el simple hecho de que se me notaban mis plumas, mientras lo hacía en plena calle, me gritabas horrores como “ maricón y trucha", contó el joven.

Llerena también dijo que necesitaba orientación de cómo realizar una demanda legal.

"Hoy como nunca me he sentido violentamente discriminado por el simple hecho de ser gay en el siglo 21", sostuvo.

Otros episodios de homofobia han sido denunciados en Cuba en los últimos tiempos, uno de estos el relacionado con la joven trans Merlía Somers, quien aseguró haber sido multada por las autoridades cubanas por vestir de mujer en una cola de su pueblo, Cabaiguán, provincia de Sancti Spíritus.

En otra ocasión el youtuber cubano Dasiel González, conocido como Pinky Unicornio, fue multado por besarse en la calle con su novio "por ser gays".