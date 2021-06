Manolín El Médico de la Salsa: "Me retiro de la música, mis sueños están cumplidos"

Manolín El Médico de la Salsa Foto © Facebook del artista

El músico cubano Manuel González Hernández, mejor conocido como Manolín "El médico de la salsa", anunció en sus redes sociales que se retira de la música y que ya sus sueños "están cumplidos".

"Ha sido un gustazo, pero hoy le pongo punto final. Mis sueños están cumplidos. Hoy les informo oficialmente que me retiro de la música y de la vida pública. Fue un placer inmenso hacer música, una experiencia maravillosa", informó Manolín.

El intérprete de La Bola dijo que "antes era un privilegio ser famoso", pero que actualmente "el privilegio es llevar una vida privada, fuera de la fama".

"Y es a la vida que aspiro y me enfoco entusiasmado y emocionado", señaló.

A partir de ahora, Manolín solo mantendrá su canal de YouTube, para que "con el paso del tiempo, quede constancia de mi modesto trabajo y mi pequeño aporte a la música".

El músico, conocido también por temas como Te conozco mascarita, Qué fina y Pelo suelto y carretera, agradeció a todos los que durante tantos años lo han seguido, apoyado y disfrutado su música.

"Ustedes son los imprescindibles en esta historia. Ha sido un viaje fantástico, el cual recordaré con alegría por el resto de mi vida, son muchos los recuerdos lindos e increíbles de tantas cosas vividas. Mi satisfacción es total", dijo en referencia a su época de gloria, cuando "mis temas fueron hit casi todos y más del 95 % de mis conciertos fueron lleno total en todas partes".

Manolín agradeció también a su equipo de trabajo, sus músicos y su equipo de producción: "La música y la fama fue la delicia de nuestra juventud. Tocamos el cielo".

El año pasado, Manolín se mostró frustrado por el rumbo que ha tomado la música en la actualidad y lo poco que se valora la calidad y el talento.

En aquel momento advirtió que era probable que se retirara de la música cuando terminara el disco en el que estaba trabajando.

"Puede que al terminar este disco que grabo actualmente, me retire de la música y me dedique a los negocios. Ya no vale la pena hacer música de calidad, aunque ganes algún dinero, ya no es algo grandioso, la música fue invadida por la delincuencia a todos los niveles", escribió decepcionado.

