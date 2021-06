Cuba y Kenia firman nuevos acuerdos de colaboración médica

Foto © MINSAP

Los gobiernos de Cuba y Kenia firmaron nuevos acuerdos de colaboración médica, a pesar de los dos galenos cubanos secuestrados desde hace dos años en ese país africano.

El Acuerdo de cooperación interministerial para la prestación de servicios médicos entre ambos gobiernos renovará el compromiso de Cuba de apoyar los servicios médicos en Kenia, suscrito por primera vez el 25 de abril de 2018.

Asimismo, el Suplemento III al Acuerdo para la prestación de entrenamiento y capacitación de médicos extiende a tres años la formación de galenos especializados en Medicina General Integral de ese país.

Durante el encuentro el Dr. José Ángel Portal Miranda, Ministro de Salud Pública de Cuba, se refirió al esfuerzo de la Isla en el enfrentamiento al coronavirus, así como el desarrollo de cinco candidatos vacunales, los cuales también podrán servir de apoyo a otros países en sus campañas de inmunización contra la COVID-19.

Por su parte, el Honorable Senador MuthaiKagwe agradeció el apoyo de Cuba al pueblo kenyano y afirmó que la rúbrica de estos documentos serán el impulso de las relaciones de cooperación médica entre La Habana y Nairobi.

No obstante, no quedan registros oficiales de que durante el encuentro se haya hablado de la situación de Landy Rodríguez (cirujano) y Assel Herrera Correa (especialista en medicina general), secuestrados hace dos años en la ciudad de Mandera, en el norte de Kenia y cerca la frontera con Somalia, y de quienes no se han tenido más noticias.

A pesar de todo este tiempo sin muchas noticas de los galenos, el gobierno cubano dice que continúan las gestiones para conseguir su liberación y regreso seguro a Cuba.

En el mes de febrero Portal Miranda aseguró que había conversado por teléfono con el Ministro de Salud keniano, Excmo. Sr. Mutahi Kagwe, sobre el regreso a la Isla de los médicos.

La sospecha del secuestro de los cubanios recae principalmente sobre el grupo Harakat ash-Shabaab al-Muyahidin (Movimiento de Jóvenes Muyahidines), más conocidos como Al-Shabab (Los Jóvenes, en árabe).