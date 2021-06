Reporte del Senado de EE.UU. revela serios fallos de seguridad durante el asalto al Capitolio

Capitolio de los EE.UU. Foto © Wikipedia

Las principales agencias de inteligencia de EE.UU. no advirtieron adecuadamente a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley antes del motín del 6 de enero de que los extremistas pro-Trump tenían planes de violencia, incluidos el asalto armado al Capitolio, según un nuevo informe redactado por un comité bipartidista del Senado.

El informe de 127 páginas, que describe fallas a gran escala que contribuyeron al asalto mortal, es el relato más completo y detallado sobre un "ataque sin precedentes" a la democracia estadounidense en más de 200 años.

El memorando del FBI fechado el 5 de enero advirtiendo sobre las personas que viajaban a Washington para la "guerra" en el Capitolio nunca llegó a los principales funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Washington DC.

La Policía del Capitolio no distribuyó ampliamente la información de su unidad de inteligencia sobre lo que los partidarios del presidente Donald J. Trump estaban publicando en Internet, incluido el plan de presionar a los legisladores para que anularan su derrota electoral.

“El hecho de no evaluar adecuadamente la amenaza de violencia ese día contribuyó significativamente a la violación del Capitolio”, dijo el senador Gary Peters, demócrata de Michigan y presidente del Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional. "El ataque fue francamente planeado a plena vista".

El informe fue producto de más de tres meses de audiencias y entrevistas, así como la revisión de miles de páginas de documentos oficiales.

Una de sus conclusiones es que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no tomaron en serio las amenazas de violencia, y que la fuerza policial asignada al Capitolio carecía de la capacidad para responder de manera efectiva a la materialización de esas amenazas.

“Las fallas son obvias”, dijo la senadora Amy Klobuchar, demócrata de Minnesota y presidenta del Comité de Reglas y Administración. "Para mí, todo se resume en la declaración de uno de los oficiales que habló en la radio ese día haciendo una pregunta trágicamente simple: '¿Alguien tiene un plan?' Lamentablemente, nadie lo tenía".

Otro de los acápites del informe detalla cómo la intervención de la Guardia Nacional se demoró demasiado el 6 de enero, mientras funcionarios de diferentes agencias hacían trámites burocráticos para autorizar el despliegue. El texto detalla horas de llamadas entre funcionarios en el Capitolio y el Pentágono mientras el entonces jefe de la policía del Capitolio, Steven Sund, suplicaba ayuda.

En respuesta al informe, la Policía del Capitolio dijo en un comunicado que sus líderes estaban de acuerdo en que la fuerza necesitaba mejoras, incluido un cambio en la forma de recopilar y compartir inteligencia. Pero insistió en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no tenían forma de saber que una manifestación pro-Trump se convertiría en un asalto masivo.

El informe es producto de la colaboración entre Peters, Klobuchar y los principales republicanos en los dos comités que lideran: el senador Rob Portman de Ohio hoy en el Comité de Seguridad Nacional y Roy Blunt de Missouri en el Comité de Reglas. Está limitado por su naturaleza bipartidista, dado que los republicanos se han negado a hacer preguntas sobre los disturbios mientras intentan dejar atrás sus implicaciones políticas antes de las elecciones de mitad de período de 2022.

Aunque el informe afirma rotundamente que Trump "continuó afirmando que le robaron las elecciones" y promovió la reunión "Stop the Steal" en Washington antes de los disturbios, no registra sus acciones o motivaciones como causa del asalto.

La investigación tampoco describe los eventos del 6 de enero como una “insurrección”, un término que muchos republicanos y demócratas adoptaron inmediatamente después del ataque. Los asistentes involucrados en su redacción dijeron que se habían abstenido de intentar resumir o contextualizar las falsas afirmaciones de Trump justo antes de que ocurriera el motín. En cambio, optaron por incluir el texto completo de su discurso en un apéndice.

Muchos de los hallazgos del informe se obtuvieron a partir del testimonio público de las audiencias del comité, aunque cinco personas se sentaron para entrevistas detalladas con el comité: Christopher C. Miller, quien era el secretario de defensa interino; Ryan D. McCarthy, secretario del Ejército; el general James C. McConville, jefe de personal del ejército; Yogananda D. Pittman, jefe interino de la Policía del Capitolio; y J. Brett Blanton, el arquitecto del Capitolio.

El personal del comité solicitó más de 50 declaraciones de los oficiales de policía del Capitolio que pintaron una vívida reconstrucción de los alborotadores, algunos de los cuales hacían saludos nazis y les lanzaban insultos racistas. Un oficial describió haber sido aplastado por la turba. Otra le dijo al comité que todavía sufría de quemaduras químicas que experimentó ese día.

Alrededor de 140 agentes de la ley fueron heridos en los disturbios. El informe bipartidista también vinculó siete muertes con el asalto, incluidos cinco manifestantes que murieron y tres policías que murieron después, dos de ellos por suicidio.

El documento expone profundos problemas con la unidad especial de la Policía del Capitolio que maneja disturbios civiles, solo una fracción de la cual estaba adecuadamente entrenada para responder a un motín y que estaba mal equipada.

El 6 de enero, sus agentes no estaban autorizados a usar equipo de protección al comienzo de sus turnos ni a usar sus armas no letales más poderosas, como lanzagranadas y granadas de bolas de picadura, para hacer retroceder a las multitudes, porque no tenían el entrenamiento para hacerlo.

"Seamos honestos: la policía del Capitolio fue puesta en una situación imposible", dijo Portman. "Sin inteligencia, entrenamiento y equipo adecuados, no tenían las herramientas para proteger el Capitolio".

La cadena de mando “se rompió durante el ataque”, lo que dejó a los agentes en el frente sin órdenes. No había comandantes operativos dirigiendo la situación y algunos mandos estaban peleando en lugar de dar órdenes. “Los mandos de la Policía del Capitolio no tomaron el control del sistema de radio para transmitir órdenes a los agentes de primera línea en ningún momento”, concluyó la investigación.

Los comités recomendaron 20 mejoras, como reforzar la capacitación y el equipo de la policía y formar una oficina de inteligencia única en la Policía del Capitolio para compartir mejor la información. Sus sugerencias siguieron a las del teniente general Russel L. Honoré, un oficial retirado del ejército a quien la presidenta Nancy Pelosi de California eligió para liderar un grupo de trabajo de la Cámara de Representantes, quien recomendó la contratación de más de 800 oficiales de la policía del Capitolio, la construcción de cercas móviles alrededor de la complejo y cambios en los procedimientos de la Junta de Policía del Capitolio para permitir que el jefe de la agencia convoque rápidamente a la Guardia Nacional en caso de emergencia.

Hubo mucha información que el panel bipartidista no pudo obtener. Los senadores obtuvieron solo una cooperación limitada de agencias clave, incluido el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y el sargento de armas de la Cámara. Otras agencias no cumplieron con los plazos para entregar los documentos.

Es probable que los hallazgos, y sus limitaciones, alimenten nuevos pedidos de una comisión independiente como la creada después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, poblada por expertos y armada con poder de citación para investigar lo que sucedió ese día y por qué. Los republicanos del Senado bloquearon la creación de dicho organismo a fines del mes pasado, argumentando en parte que duplicaría el trabajo que ya están realizando los comités del Senado y los fiscales del Departamento de Justicia.

Muchas preguntas siguen sin respuesta, desde quién fue el responsable de las bombas caseras que se colocaron fuera de la sede de los Comités Nacionales Demócrata y Republicano, hasta la duda estratégica de si las fuerzas del orden han hecho lo suficiente para combatir el extremismo de derecha en Estados Unidos.