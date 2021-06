Autoridades cubanas niegan vivienda a madre de niña con fibrosis pulmonar

Casa cubana en el campo (imagen referencial) Foto © Flickr / aCernuda.com

La cubana Edelviris Gámez Serrano, vecina de la comunidad Agüica, en el matancero municipio de Colón, tiene una hija de 8 años con fibrosis pulmonar y desde el 2017 espera por una respuesta de las autoridades locales que le permita solucionar sus problemas de la vivienda.

La matancera vive en una casa de madera con techo de fibrocemento, en muy mal estado, y que se moja todo cuando llueve, lo que es muy peligroso para la pequeña enferma, según relató a la columna Acuse de recibo, del periódico oficialista Juventud Rebelde.

Esta madre soltera contó que hace 4 años se acercó al Gobierno municipal par plantear su situación, donde le explicaron que debía anotarse en una lista de espera con el objetivo de adquirir un terreno donde poder construir.

Todos los meses se acercó a la institución gubernamental para conocer cómo avanzaba su solicitud y los funcionarios públicos que le atendieron siempre le decían que debía esperar, sin embargo en mayo de este año recibió una nueva respuesta.

"El Director municipal de Planificación Física, me dijo fríamente que yo no aparezco en la lista de los pendientes para terreno. Que tengo que comenzar de nuevo a hacer todo el proceso de solicitud. Y cuando solicité la documentación que yo había entregado, me respondió que no aparecían", contó Gámez Serrano en la misiva.

La inmovilidad y la falta de sensibilidad de los funcionarios preocupa a la madre de la pequeña con fibrosis pulmonar, que está a la espera de una operación de adenoides, que no se ha podido planificar por temor a las posibles complicaciones.

"La salud de mi hija puede empeorar esperando por la irresponsabilidad de otros", concluyó.

El tema de la vivienda es uno de los asuntos pendientes que tiene el Estado cubano y genera insatisfacciones dentro de la población.

En 2020 el joven cubano Lyan Pedro se mostró preocupado por las condiciones en que se encuentra la vivienda de su madre, afectada por dos huracanes y aunque ha recibido la visita de varias comisiones para evaluar los daños, ninguna había resuelto nada.

"¿Hasta cuándo el cartelito de que el gobierno ayuda al pueblo? Solo espero que alguien que vea esto tome conciencia y ayude a mi mamá", subrayó.

Sin embargo, el gobierno decide multar y demoler aquellas viviendas que construyen los cubanos al margen de la ley en vez de buscar soluciones.

En Matanzas, durante el primer semestre de 2020, se impusieron más de 460 multas a ciudadanos que realizaron acciones constructivas sin tener una licencia, sanciones que no disminuyeron a pesar del incremento de casos de coronavirus en Cuba.

Durante el transcurso de este año, varias personas se han visto afectadas por las medidas gubernamentales. Tal es es el caso de una familia de Versalles que fue multada y obligada a demoler su vivienda, porque no contaban con los permisos de construcción que establece la ley.

"No le importó a nadie cuántos menores, cuántas personas embarazadas, cuántas personas discapacitadas", escribió en Facebook una de las testigos del lamentable incidente.