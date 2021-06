Yuisan Cancio, manifestante de la calle Obispo, cumple 40 días sin recibir visitas en prisión

Yuisan Cancio Vera y la manifestación de la calle Obispo Foto © Facebook / Yuisan Cancio - Captura video Facebook / Mary Karla Ares

Yuisan Cancio Vera, uno de los cinco manifestantes de la calle Obispo que todavía permanecen en prisión, lleva 40 días sin recibir visitas y fue trasladado este miércoles a una nueva prisión dentro de Pinar del Río, provincia a cuyos calabozos fue enviado a finales de mayo.

Detenido el pasado 30 de abril durante la manifestación que protagonizaron una decena de jóvenes cubanos en solidaridad con Luis Manuel Otero Alcántara, Cancio Vera permaneció 20 días en un calabozo de la estación policial de Arroyo Naranjo. Luego, con la justificación de brotes de coronavirus en cárceles habaneras, fue enviado a la Prisión Provincial de Pinar del Río.

Este miércoles, las autoridades decidieron enviarlo al Combinado de la Construcción "Augusto César Sandino", localizado en la provincia pinareña. Desde su encarcelamiento, la familia no ha podido visitarlo en prisión, a pesar de haber denunciado que el joven se encuentra mal de salud, según informó Diario de Cuba a partir del relato de una fuente cercana a la familia.

Según esta fuente, la policía continúa negando las visitas que solicita la familia de Cancio Vera. "Lo movieron para otra cárcel, 85 kilómetros más lejos, dentro de la misma provincia de Pinar del Río; antes estaba en la Prisión Provincial", dijo la fuente bajo condición de anonimato por motivos de seguridad.

Nancy Vera, la madre de Yuisan, lleva 40 días sin poder ver a su hijo y no ha podido enviarle nada a la prisión, ni siquiera medicamentos. A inicios de junio se conocía la noticia de que la salud del joven estaba desmejorada.

Con una temperatura corporal de 40 grados, las autoridades penitenciarias le realizaron una radiografía que mostró una pequeña lesión en un pulmón. "Le están dando antibióticos, pero me dijo que él no come nada, que la comida está fatal", reveló la fuente a Diario de Cuba.

Residente en el municipio Habana del Este, Cancio fue trasladado del calabozo habanero a cárceles de la provincia de Pinar del Río en un vehículo al que subió luego de haber sido desnudado y obligado a mantener la cabeza baja hasta la salida de la capital.

“Estoy triste, molesto, impotente ante la detención de mis amigos. Estoy durmiendo mal, estoy fundido pero voy a seguir batallando”, indicó Luis Manuel Otero Alcántara este miércoles en su primera directa luego de haber sido liberado por la Seguridad del Estado, que lo retenía contra su voluntad en el hospital Calixto García tras allanar su vivienda e interrumpir la huelga de hambre y sed que realizaba para protestar contra la represión y exigir sus derechos.

“Quiero mencionar la lista de los amigos que están presos. Los dos más visibles, mis dos amigos más cercanos, Maykel Castillo y Esteban Rodríguez. Mis amigos de compartir las buenas y las malas, pero con estos dos grandes amigos se encuentran otros”, precisó Otero Alcántara, quien nombró también a los cinco manifestantes de la calle Obispo que continúan presos.

Luego de la excarcelación a finales de mayo de la periodista independiente, Mary Karla Ares, son cinco los jóvenes que permanecen en prisión por manifestarse pacíficamente. Rechazadas por los tribunales de La Habana las solicitudes de libertad bajo fianza que fueron presentadas, continúan tras las rejas Esteban Rodríguez, Thais Mailén Franco, Inti Soto Romero, Ángel Cuza y Yuisan Cancio. A todos ellos, incluida la periodista Ares, se les pretende procesar por los delitos de "desorden público y resistencia".

“Nos preocupa la situación de las personas que protestaron pacíficamente en la calle Obispo. Cinco de ellos continúan detenidos. Hemos planteado estos y otros casos con Cuba, porque el diálogo sobre derechos humanos está en el centro de este acuerdo de cooperación”, aseguró este martes el Alto Representante para la política exterior de la UE, Josep Borrell.

En una sesión del Parlamento Europeo en la que se debatió la actual situación de los derechos humanos en la isla, varios eurodiputados -entre ellos la vicepresidenta Dita Charanzová-, exigieron más presión al régimen cubano y pidieron la revisión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba.

Una carta del pasado 21 de mayo, suscrita por varios pastores evangélicos de la Isla exigía a las autoridades cubanas la liberación de los más de 150 presos políticos, entre los que se encuentran los manifestantes de la calle Obispo.

“Entendemos, además, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra la libertad de expresión y manifestación de la que se privó al grupo de convocados en Obispo”, señalaba la misiva en la que también se recordaba que Yuisan Cancio Vera e Inti Soto Romero “son también nuestros hermanos en Cristo”.