Familia cubana pierde cuatro autos por incendio en Hialeah

Incendio de los vehículos en Hialeah Foto © YouTube/screenshot-America Tevé

Una familia cubana residente en Hialeah perdió cuatro vehículos en un incendio, entre ellos un Mercedes Benz C300. El fuego dañó también parte del techo del garaje y el exterior de la casa, ubicada en la esquina de la calle 17 y la avenida 42 al este de la ciudad, aunque nadie resultó herido.

Daniel Rodríguez, dueño del Mercedes Benz C300 dijo en declaraciones a America Tevé que las llamas, que comenzaron en el Mercedes, se extendieron con rapidez. Dijo también que “duele” porque no fue solo un vehículo sino cuatro los autos consumidos por las llamas.

“Yo lo tenía apagado, entonces lo arranqué, lo apagué, volví a la casa, luego salí, lo volví a arrancar y entonces así solito cogió candela. No me dio tiempo ni de sacarlo”, señaló el joven cubano, quien precisó que cuando se incendió el auto intentó moverlo hacia atrás para que los demás no resultaran afectados, pero fue imposible.

Además del Mercedes -que había sido comprado hace poco más de un mes- fueron calcinados por el incendio un Hyundai Sonata y dos Toyotas, uno de ellos con especial valor sentimental porque fue el primer auto que según el testimonio del joven compró cuando arribó a EE.UU.

“Me duele más el Toyota que el Mercedes”, admitió. No obstante, se alegró que las llamas no llegaran hasta el yate porque podría haber puesto en peligro tanto su vivienda como la del vecino.

La familia calcula las pérdidas en más de 80 mil dólares, y esperan que los agentes del seguro les informen cómo proceder tras el fatídico incidente.

A finales de mayo, otro fuego en Hialeah destruyó dos complejos de apartamentos de cinco viviendas cada uno, ubicados en el 541 del este y la calle 22 de esa ciudad. En ese caso tampoco hubo daños personales, aunque casi una decena de familias perdieron sus pertenencias.