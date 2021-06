Solicitan visa humanitaria para tratar en EEUU a activista de UNPACU enfermo de cáncer

Cristian Pérez Carmenate Foto © Facebook / Ana Belkis Ferrer García

Miembros de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) solicitaron a congresistas estadounidenses una visa humanitaria para el activista Cristian Pérez Carmenate, quien se encuentra gravemente enfermo de cáncer.

La madre del opositor de 48 años, Yolanda Carmenate, y el líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, se dirigieron a varios representantes cubanoamericanos en el Congreso en busca de ayuda para que Pérez Carmenate pueda recibir atención médica en ese país, y aseguraron que su vida corre peligro, reportó Radio Televisión Martí.

Aseguran que esperan por las gestiones de los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar y Marco Rubio, quienes se han mostrado muy preocupados, solidarios y humanos, en otros casos.

Ferrer aseguró a ese medio que la UNPACU ha recibido apoyo financiero de exiliados de Estados Unidos y Europa para cubrir los gastos médicos del activista en ese país.

Además, que ya solicitaron la visa humanitaria en la embajada de Estados Unidos en La Habana.

Alegaron que el hombre se encuentra enfermo con cáncer de huesos, desnutrido y sin medicamentos, reportó el medio.

La mujer afirma que su hijo pesa apenas 100 libras debido a la escasez de alimentos, y que como no hay ambulancia deben trasladarlo al hospital en un coche de tracción animal.

El opositor reside con su madre en la provincia de Las Tunas, y ha denunciado que hace dos meses no puede recibir el tratamiento médico que necesita, porque no hay la medicina en el hospital general Ernesto Guevara, de esa provincia.

"Es el mismo tiempo que llevo postrado en la cama sin poder caminar, y con fuertes dolores en la espalda, los huesos, las rodillas, y donde quiera me duele, y mi estado de salud se ha ido deteriorando. El hospital no me da ninguna respuesta sobre el medicamento, simplemente me dicen que no hay, y para colmo tampoco hay dipirona, ni un ibuprofeno para calmar un poquito estos intensos dolores que tengo", explicó.

Pérez Carmenate fue golpeado por policías en agosto de 2019 durante un arresto en la capital tunera que le provocó algunas lesiones en el cuerpo.

El activista pasó después 40 días en prisión sin recibir atención médica, pero su situación se agravó y tuvo que ser operado de un tumor en un brazo.

Después de su operación fue regresado a la cárcel Plan Confianza, hasta que en noviembre de ese año se le otorgó la Licencia Extrapenal por razones de salud.

Sin embargo, aún convaleciente en octubre de 2020 el opositor acudió al centro hospitalario por una infección en el brazo operado, pero le negaron atención médica y medicamentos, según denunció.

Entonces le dijeron que "no había camas disponibles y que el antibiótico es para casos de urgencia", dijo en redes sociales.