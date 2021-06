José Daniel Ferrer denuncia agresiones contra cubanos que acuden a la sede de UNPACU

El líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, denunció que la Seguridad del Estado agrede a las personas que se acercan a su organización en busca de ayuda de medicamentos y comida.

"Santiago de #Cuba: Las fuerzas represivas de la tiranía castrocomunista que cercan la Sede Nacional de #UNPACU continúan deteniendo y golpeando ancianos y a otros desamparados que vienen en busca de ayuda. Los desamparados sienten que los de UNPACU somos como su familia", dijo Ferrer en su perfil de Twitter.

El activista compartió un vídeo que muestra breves entrevistas hechas a cubanos que visitan la sede de UNPACU en el barrio de Altamira, en Santiago de Cuba y estas personas aseguran que han sido agredidos por la policía política cubana por intentar accedes a la sede de la organización en busca de alimentos y medicinas.

"A mí hay que matarme. Me da tres pepinos. No tengo miedo. Yo tuve guerra grande con la policía porque no quieren que yo haga las cosas por mi familia. Ese es mi familia, ese es el que me ayuda y me quiere", dijo un hombre a Ferrer, en la sede de UNPACU.

Ferrer ha denunciado en múltiples ocasiones las agresiones de agentes de la Seguridad del Estado a los activistas y personas de la comunidad por acercarse a su institución. A finales de mayo envió un mensaje a los miembros de la policía cubana, pidiendo que frenen la represión y el abuso contra el pueblo.

"Mensaje a la policía y a todos los miembros del MININT: No continúen abusando del pueblo del cual forman parte. No repriman para sostener a una dictadura que a ustedes también afecta. En una Cuba libre pueden vivir honradamente, y sin corrupción", dijo el líder de UNPACU en Twitter.

Un día antes había su mensaje había sido dirigido a los cubanos, llamándolos a enfrentar con determinación y sin miedos la represión del Gobierno.

“En tiempos en que se intensifica la represión de la tiranía contra la oposición y el pueblo, resistir con firmeza y valor, soportar con coraje prisión y torturas, te hace digno, fuerte, grande, indispensable”, dijo Ferrer.

En abril, tras realizar una huelga de hambre junto a decenas de activistas de UNPACU, Ferrer volvió a denunciar el cerco policial del Estado a la sede de su organización.

El líder opositor aseguró que se producen detenciones arbitrarias de activistas en la zona y que a decenas de personas se les impide pasar hasta la casa de UNPACU. Los agentes de la Seguridad, con acciones violentas, dificultan y limitan el acceso de activistas y personas vulnerables en busca de ayudas en medicinas y alimentos.