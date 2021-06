Cubanos responden a petición de Cubadebate: "Con el hambre que hay si nos ponemos a hacer ejercicios caeríamos muertos"

Colas en Cuba (referencial) Foto © Facebook / Cubanet

Decenas de cubanos han respondido indignados a la nueva encuesta del portal oficialista Cubadebate, que esta vez invitó a sus lectores a enviar sus "fotos haciendo ejercicios" y "cuidando su salud".

"¿Ya nos enviaste tu foto? Aún estás a tiempo, las publicamos este domingo. Sé creativo, envíanos tu mejor foto haciendo ejercicios y cuidando tu salud al correo cubadebate@cubadebate.cu", dice la convocatoria publicada en Facebook.

Sin embargo, como ha ocurrido en los últimos tiempos, la invitación causó enojo entre los usuarios del sitio, quienes afirman que es irrespetuoso intentar dar una imagen edulcorada e idílica de la realidad cubana cuando las familias deben pasar el día buscando alimentos para no morir de hambre.

"Con el hambre que hay si nos ponemos hacer ejercicios caeríamos muertos", "Es hasta irrespetuoso, como termina uno en un día, mejor mando una foto rendida en la butaca a las 9 de la noche de tanto batallar en el día, ejercicio ni ejercicio", comentaron algunos internautas.

"Ustedes se ríen en la cara del cubano de a pie, por qué no ponen las colas en el Menticiero para que el mundo vea la miseria humana en Cuba provocada por el comunismo, creen que se puede cuidar la salud en esa matazón de gente?? El que no muere de desnutrición a largo plazo muere de estrés, se suicida o se mete a alcohólico", dijo otra forera.

"Le diré a mi madre y a mis tías que les manden una fotos ya que ellas son campeonas del maratón diario de buscar qué comer y andar por toda la ciudad a ver dónde sacaron qué. ¿Para qué siguen con este tipo absurdo de publicaciones al que sólo sus ciberclarias van a responder porque para eso les pagan? Dejen las ridiculeces, pónganse a hacer periodismo serio y vayan a medir el estado de opinión de la gente sobre el supuesto ordenamiento y las medidas que toman cada día que los tiene asfixiados. Dan vergüenza. Ejercicios ni ejercicios", se lee también en la publicación.



"Qué mejor ejercicio que corretear toda la isla buscando comida mientras en punto 0 Mariela Castro y parentela viven a full de maquina"; o "Sí eh, ni que estuviéramos para fotos, el mejor ejercicio ahora mismo que hacemos son las colas bajo el sol por horas, podemos mandar fotos si quieren", fueron otras de las respuestas de los cubanos en la red social.



Otros usuarios preguntaron "Por qué no hacen periodismo de los problemas serios de la sociedad en lugar de tratar de desviar la atención?".

"Cubadebate no soy de hacer comentarios ....pero, en serio? Con los tiempos que se viven y preguntando si practicamos ejercicios en la casa???. Si desde que amanecemos hasta que nos acostamos estamos llenos de problemas x Dios!!!!!", señaló un forero.

Tampoco faltó el sarcasmo y el lenguaje soez: "Tengo una foto t... de misionero. Puedo enviarla..."; "Me duele la cabeza y no tengo duralgina"; o la persona que les dijo abiertamente que su iniciativa había sido de mal gusto: "Dios pero esta gente no se dan cuenta?? No hay un solo comentario de simpatía, todos son de lo mismo del día a día y el trabajo del cubano, aún no se dan cuenta que el pueblo esta sufriendo".

Cubadebate ha recibido respuestas similares en varias ocasiones este año. Recientemente publicó una encuesta sobre la tarea ordenamiento y sus presuntos beneficios para la población del país, a lo que más del 78 por ciento de los encuestados respondió que su vida había empeorado con la implementación de la medida.

También hace algunas semanas una caricatura que alude a la medida adoptada por el gobierno cubano de autorizar a los campesinos la comercialización de carne de res, así como de leche y sus derivados, generó malestar entre los lectores del portal de noticias, quienes se preguntaron si el gobierno se estaba burlando del pueblo.