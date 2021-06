Bruno Rodríguez califica suspensión de depósitos en dólares como "indispensable" para proteger la economía

Bruno Rodríguez / Dólares Foto © Wikimedia Commons / CiberCuba

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, defendió la medida del gobierno de suspender la aceptación de depósitos en dólares estadounidenses en efectivo y la calificó de "indispensable" para la protección de la economía.

"La decisión del sistema bancario nacional de detener temporalmente la aceptación de depósitos en USD en efectivo es una medida indispensable de protección de la economía", dijo el canciller en su página de Twitter.

Indicó, además, que la iniciativa está justificada "mientras existan los obstáculos que impone el bloqueo para utilizarlos (los dólares) en el exterior".

Sus declaraciones responden al anuncio del gobierno cubano el jueves de "suspender temporalmente" la aceptación de depósitos bancarios en efectivo de dólares de Estados Unidos a partir del próximo 21 de junio y justificó esa iniciativa con el embargo estadounidense a la isla que impediría usar esa moneda en el exterior.

Sin embargo, varios cubanos respondieron a Rodríguez en la plataforma de microblogging y cuestionaron el anuncio del régimen.

"Que no pueden usar los dólares en el exterior? En mi vida había escuchado semejante mentira. A ver cuántos dólares tienen? Cuál es el monto de la fortuna que no pueden usar libremente en el exterior? Ya no solo tiene la cara de adoquín, es lo que sigue", dijo un internauta.

"¿Cuánto te afecta a ti Bruno Rodríguez o a Miguel Díaz-Canel, Marino Murillo, los Castro, y quienes dirigen? ¿Cuántas medidas más nos van a aplicar, a su "pueblo amado"? ¿Cuándo termina este experimento maquiavélico llamado #Socialismo #TareaOrdenamiento etc? ¿Qué les falta por demostrar?", se preguntó otra forera.

Mientras otro usuario de la red los emplazó con la dolarización de la economía cubana. "Pero... pero... pero si ustedes dolarizaron todo y tomaron la decisión "soberana" de establecer todos los precios en referencia al dólar! Lo que están haciendo es querer controlar la devaluación del peso pero no les va a funcionar, la gente va a usar el dólar en el mercado negro!", subrayó.

La medida ha causado indignación en la población de la isla, que atraviesa una terrible escasez de productos básicos, mientras el gobierno solo surte las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) que abrió en 2020.

Aunque esta tarde anunció que el espacio Mesa Redonda analizaría las opiniones de la población, en redes ya circulan algunos adelantos: "Querido presidente, si no quieres otro Maleconazo surte las tiendas en MN con productos porque, si quitas el dólar pero lo sigues llevando todo pa’ la mlc ¿entonces que hacemos?", opinó un internauta.

Cientos de comentarios en las últimas horas a las publicaciones oficiales del gobierno en Facebook y Twitter giran en torno a las incoherencias del régimen de la isla, que dicta medidas contradictorias en un lapso de tiempo muy corto y cuyas explicaciones, casi siempre, culpan al embargo estadounidense.

"Prohibieron vender el dólar en las aduanas de los aeropuertos y abrieron tiendas en MLC porque no tenían dólares y había que recaudar, ¿y ahora resulta que tienen cuentas repletas de dólares pero USA no los deja usarlas?", cuestionó otro usuario de Facebook, mientras un tercero se preguntó: "Hace par de semanas CADECA anunció que no vendía dólares a la salida del país por falta de disponibilidad de efectivo. Ahora ustedes, apelando a la inconsciencia colectiva, pretenden que nos olvidemos de eso y les creamos que tienen demasiado efectivo que no les aceptan...".

La presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson, explicó que la medida responde a las sanciones económicas de EE.UU. a Cuba y la inclusión de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Explicó que ese hecho es un obstáculo para las transacciones financieras internacionales; y que la suspensión se levantará tan pronto se restablezca la normalidad en las operaciones bancarias cubanas en el exterior.