Anamely Ramos: Maykel Osorbo es la dignidad que ya nadie espera en medio del desastre

Anamely Ramos / Maykel Osorbo Foto © Facebook

La curadora de arte Anamely Ramos envió un mensaje a los agentes de la Seguridad del Estado en Cuba en relación con las injusticias cometidas contra el rapero Maykel Osorbo, y recalcó que su vínculo con el músico es indisoluble.

"Maykel es la dignidad que ya nadie espera en medio del desastre en el que se ha convertido Cuba", dijo.

Él "representa para mí esa Cuba a la que se dio la espalda una y otra vez, y ha tenido que jugarla muy al pegao para sobrevivir. Maykel es la dignidad que ya nadie espera en medio del desastre. Es alguien que ha sabido levantarse siempre y crecer", agregó.

Seguidamente, aseguró que la Seguridad del Estado no tiene "la valentía de afrontar la verdad de un país devastado y de que el trabajo que realizan es inmoral. Que día tras día se dedican a perseguir personas inocentes, incluso mujeres", destacó.

Ramos también los acusó de impedir que el artista se comunicara con su familia durante más de una semana, y de no entregarle los alimentos y artículos que le han mandado a la prisión. además, de intimidar a quienes intentan ayudar a Osorbo, detenido arbitrariamente a fines de abril.

"Ayer dejaste llamar a Maykel después de ocho días. Fue una llamada apresurada, pero para adivinar los pasos de ustedes no hay que tener mucho tiempo ni ser muy inteligente. Ya sé que no le diste a Maykel las cosas que se le mandaron y que ya empezaste a molestar a las personas que lo quieren ayudar", señaló Ramos en su muro de Facebook.

La joven dijo que la Seguridad del Estado intenta "controlar todo, incluso la vida privada de las personas", y ahora pretende ejercer el mismo control sobre "las vías de acceso y de ayuda a Maykel".

"Pero hay emociones, y sobre todo compromisos, que no pueden controlar, porque ni siquiera los entienden. Así que les ayudo una vez más y les dejo claro: mi vínculo con Maykel es indisoluble. No es una talla de mujercita y noviecito... más allá del amor que siento por él, hay muchas más cosas que nos unen. Y en ese sentido me importa bien poco lo que ustedes crean saber o lo que inventen", subrayó.

Dijo que en el contexto opresivo que aflige a los activistas cubanos, "la fuerza y la fe siempre me llegan de algún sitio. Y que de ahí saco el impulso para seguir trabajando: visibilizar nuestro poder y el despropósito de ustedes. Por suerte nos están ayudando en eso: andan sin cabeza", afirmó.

Les aseguró, por último, que la articulación entre activistas y su vínculo con el rapero "va en aumento" y que el régimen cubano no podrá aislar a Maykel esta vez.

"Conmigo es por gusto así que gasten su energía en otros frentes, lo necesitan porque están ahogaos. Lo peligroso es que en su desesperación solo pueden ser fuente de desesperación. Y es de eso que debemos curarnos. Es como en la imagen de abajo: que ustedes no vean claro no quiere decir que las cosas no estén claras. Hay muchas miradas a la realidad, hasta la mirada oblicua, de la que hablaba Lezama. La belleza no sólo existe para ser contemplada, también sostiene", reiteró.

Osorbo fue detenido el pasado 18 de abril en su casa, y desde entonces las autoridades cubanas han impedido en varias ocasiones que el joven se comunique con familiares y conocidos, y que reciba visitas en la prisión. Primero lo mantuvo 12 días desaparecido y luego informó que lo había trasladado a la cárcel de 5 y medio en Pinar del Río.

Asimismo el gobierno ha manipulado el caso, primero le imputó los cargos de "resistencia, desacato y atentado", sin embargo, luego informó que el artista será procesado por "desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos".

Ramos ha sido una de las mujeres más activas en la defensa de los jóvenes que padecen la represión del gobierno cubano dentro de la isla. Desde México, ha llevado el caso de Osorbo y de Luis Manuel Otero Alcántara a altas instancias como la Organización de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, y ha movilizado a los emigrados en favor de estas causas.