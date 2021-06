Humorista cubano Andy Vázquez: “La Coca-Cola del olvido no me hace efecto”

Andy Vázquez como Facundo Correcto Foto © CiberCuba

El humorista cubano Andy Vázquez aseguró este sábado en su perfil de Facebook que “la Coca- Cola del olvido” no le hace ningún efecto, porque “cada día pienso más en mi Cuba deseando verla próspera y que todos los cubanos sean libres y felices”.

La publicación del actor cubano, radicado en Estados Unidos y conocido por su popular personaje de Facundo en el programa televisivo Vivir del Cuento, acumuló en menos de 24 horas más de 18 mil Me Gusta y más de mil 600 comentarios.

Su escrito retoma un viejo decir cubano sobre las personas que emigran y nunca más regresan a la Isla o no tienen más contacto con sus familiares o amigos, ni les interesa lo que allí ocurre.

Cuando no se sabe más de un cubano que se radica en Estados Unidos se suele decir: “se tomó la Coca-Cola del olvido”.

Los seguidores de su red social, donde el actor suele compartir jocosamente su día a día y la situación en Cuba, le expresaron su admiración y no pocos residentes en la Isla le agradecieron los momentos de alegría que tuvieron cuando él era parte del popular programa de la TV cubana.

“Aquí tampoco te olvidamos, miles de cubanos te queremos y admiramos tu trabajo y la bella persona que eres .... bendiciones miles”, se lee en el comentario de Hamie Caballero.

“Dios te bendiga por siempre, gracias por tus palabras, sé que es de corazón. Eres muy bueno como artista, se siente tu ausencia en cada lunes, pues eres muy especial y trabajas muy bien”, comentó Nancy Maceo.

Al post de Andy Vázquez tampoco le faltaron respuestas al mejor estilo del humor cubano.

“La del olvido (Coca-Cola) está aquí, cuando tienes que dar 80 pesos, se te olvida que existe, suerte para ti, eres muy bueno en lo que haces”, escribió el internauta que se hace llamar Papito Correa.

El escrito del humorista Vázquez igual derivó en un candente debate sobre las libertades en Cuba y el embargo económico a la Isla entre radicados en Estados Unidos y en Cuba, incluidos varios con perfiles falsos, conocidos como ciberclarias, para comentar a favor del régimen.

“Que Cuba sea próspera depende de ustedes los cubanos que viven allí, que ejerzan presión sobre el gobierno para que levante el bloqueo”, comentó José González, quien aseguró además que “ya somos libres desde 1959… parece que a ti la Coca-Cola sí te creó cierto olvido. Lo que falta es que nos dejen hacer lo que nos dé la gana a los cubanos y verás prosperidad”.

En respuesta a González, el humorista cubano solo le dijo que le respondería “cuando tuviera menos faltas de ortografía”.

Sin embargo, otros internautas no dejaron pasar la oportunidad para debatir sobre el tema y con el autor del comentario.

“José González, a ti te dio el coronavirus y te dejó secuelas. Qué culpa tienen los migrantes de que este país cada día vaya más para atrás y que hace 62 años el gobierno este no haga ni c****** para mejorarle la vida al pueblo, gracias a ellos muchísima gente puede comprar en la tienda de divisas, a los de la cúpula castrista no les hace falta nada, tú eres uno de ellos?”, respondió María Regla Álvarez Arcia.

Andy Vázquez se radicó en Estados Unidos desde diciembre de 2019, tras ser censurado en la televisión cubana por sus críticas a la situación de la isla a través de sus números de humor y de su personaje Facundo Correcto.

El humorista es parte del show de MegaTV y en Univista TV del popular comediante cubano Carlucho.

Además de los personajes que hacía en Cuba, el actor ha creado otros que también tienen gran popularidad entre sus fans de Miami, como el de Lina la Javá y el de Amore H “La Calentica”.

