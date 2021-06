Consternación en las redes tras el suicidio de popular friki cubano

Charles Truit Foto © Alina Sardiñas/ Facebook

El suicidio de un popular friky cubano en Camajuaní, Villa Clara, ha consternado a sus amigos por la forma trágica en que terminó su vida.

Charles Truit, un amante de la música rock que rondaba los 50 años, se ahorcó hace unos días, según informó en su muro de Facebook el periodista especializado Michel Hernández.

"Metalero hasta la médula, tipo servicial, amigo de sus amigos, toda su vida descansaba en su pasión hacia la música y hacia sus bandas de cabecera: Iron Maiden y Destruction. El metal lo había salvado cuando sufrió los estragos psíquicos de la prisión a la que fue condenado por repetidos intentos de salida ilegal durante los 90 y lo volvió a abrigar tras la muerte de sus padres", relató el reportero en su muro de Facebook.

Relata Hernández que el fallecido estuvo cuidando a sus padres enfermos hasta que ambos murieron.

"Su energía siempre sobresalió. Compartía un trago con cualquiera en cualquier festival o concierto de rock y se entregaba luego a la noche metalera como nadie. Su suicidio ha calado entre los que lo conocieron y en una parte de la comunidad rockera...", detalló.

En una crónica dedicada a su memoria, el periodista subraya la fuerza vital de Charles con la que se sobrepuso a condiciones extremas, a las penurias económicas y la soledad.

"No es es la primera pérdida en estas circunstancias que sufre la comunidad metalera y rockera en el país. Historias sobran y ameritan ser contadas. (...) Esta vez Charles no pudo asirse a la música y a todo lo que encierra de salvación", lamentó.

La reconocida fotógrafa cubana Alina Sardiñas recordó cuando en 2019 lo visitó en su casa para incluir su foto en una serie de figuras representativas en el underground del metal y el rock en Cuba.

"Estaba cuidando a su mamá y a su papá que tenían enfermedades complicadas. Vivía solo con ellos y realmente el paisaje era desolador. Nos contó que sus amigos le llevaban grabaciones hechas con el móvil en conciertos y festivales de metal a los que Charles no había podido ir. A pesar de tener tan poco tiempo me dejó hacerle un par de fotos para mi proyecto con los frikis", detalló.

En aquella visita la artista le pidió una frase que lo definiera y él le contestó: "Yo sí he frikeado (SIC)".

Muchas personas han mostrado su dolor por el trágico suceso.

"Al final sé que estará allí en el paraíso de los frikis con los grandes", expresó un pinareño.

"El mundo metalero está lleno de casos así. En Holguín, en Santiago hay casos que son antológicos. Icaros achicharrados antes de volar, espíritus que nacen en cuerpos y sistemas sociales equivocados", lamentó un santiaguero.

"Viejo roquero nunca muere", aseguró un autónomo.

"Dios lo tenga en gloria y frikeando (SIC) con los otros", escribió un cubano residente en Suiza.

"Otro friki que parte sin ver sus sueños cumplidos", comentó una licenciada en Historia del Arte.

En abril pasado se suicidó el reguetonero cubano Iván El Bacoco, quien padecía graves problemas depresivos.

Su colega y amigo de la infancia Jonathan Fermín Michel Valdés (El Kamel), dijo que el trágico suceso se debía a "la desesperación que la juventud tiene por un gobierno que no deja desarrollarse. Muchos jóvenes lo están haciendo, no solo él. Esa no es la solución...".

Apenas un mes antes un joven de 25 años del poblado de Guaro, en el municipio holguinero de Mayarí, se ahorcó tras ser multado con cinco mil pesos por vender productos agrícolas en la calle sin tener licencia.

El muchacho, que era huérfano, se sintió acorralado y no más salida a sus problemas que quitarse la vida, comentó una vecina.

En septiembre de 2020 Betsy Regueira Jacomino, jefa del departamento de salud mental del municipio Aguada de Pasajeros, de Cienfuegos, reconoció que la conducta suicida en esos primeros nueve meses de 2020 era superior a la mostrada el año anterior, cuando las cifras fueron mínimas.

En ese periodo de 2020 habían ocurrido 17 intentos suicidas, fundamentalmente en personas de entre 20 a 59 años; ocho adolescentes también lo intentaron.

Además, se reportaron suicidios consumados, lamentó la especialista.