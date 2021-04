Se suicida el joven reguetonero cubano Iván El Bacoco

El reguetonero cubano Iván El Bacoco se suicidó este viernes en La Habana, según informó en sus redes sociales su colega y amigo de la infancia Jonathan Fermín Michel Valdés (El Kamel).

"Ayer mi hermano se quitó la vida por problemas depresivos que siempre tenía. Así pasábamos la madrugada, hablando y llorando, y yo le daba ánimo peleando con él", escribió El Kamel en su cuenta de Instagram.

"Me duele demasiado esto. Solo quiero que el mundo sepa que esto es causa de la desesperación que la juventud tiene por un gobierno que no deja desarrollarse. Muchos jóvenes lo están haciendo, no solo él. Esa no es la solución...", agregó.

Información compartida por El Kamel en las stories de Instagram

"Contigo se va una gran parte de mí", dijo en otro post el cantante, quien colaboró junto a El Bacoco en exitosos temas como "Un palo como tú", "Amor 100%" y "Que la vida te sonría".

Otros artistas del género urbano como Yomil, El Funky, Chocolate MC, Alex Duvall y Manu Manu enviaron mensajes de condolencia por el deceso del joven cantante, quien estaba esperando el nacimiento de su hija.

En su cuenta de Instagram Chocolate compartió una frase del escritor H. Jackson Brown, quien dijo: "No esperes a que muera alguien para decirle cuanto lo amabas, díselo hoy que lo tienes cerca".

"Cuando veas a alguien deprimido no lo dejes solo. Dale conversación, entretenlo, haz que ría, ayúdale a levantar el ánimo. La depresión es la enfermedad más mala que existe", añadió el llamado 'Rey del Reparto'.

"Es increíble, asere, cómo la vida se pierde en un solo segundo. Mi más sentido pésame. EPD", lamentó Manu Manu.

"Ñooooo, EPD", escribió Yomil.

"Asere, qué le pasó al Bacoco", preguntó por su parte El Funky.

"Iván, alias el Bacoco, excelente amigo, hermano, cantante y compositor, en lo personal mi hermano, mi amigo, el compositor de todos los temas de mi disco, tremendo hombre. (...) Mi hermano, donde quiera que estés, descansa en paz, que tu niña que está por nacer nunca, mientras yo exista, estará sola, eres mi hermano y como tal me comportaré", dijo Moro Champion Boys en su muro de Facebook.

"Un joven cantante de reguetón con tremendo talento, amigo de mi sobrino y cantaba con mi sobrino El Kamel. Aquí les dejo la canción que hicieron los tres juntos: El Kamel, mi sobrino; El Chulo, mi otro sobrino, y El Bacoco, que también formó parte de mi familia", recordó en su muro de Facebook el usuario Pedro Amor.

"Descansa en paz. Camajuaní tuvo la oportunidad de conocerte y ahí están las pruebas. Tan joven, Dios mío y lleno de vida, aún no entiendo por que pasan estas cosas, pero eso solo lo sabe Dios...Cantante y compositor de música repartera (El Bacoco)", comentó por su parte Luana Moreno.