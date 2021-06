Joven venezolano encuentra a su padre cubano: Ya estoy en contacto con él

Pedro Emilio Pérez Rondón de joven y en la actualidad Foto © Luis Miguel Æ/ Facebook

Un venezolano que el jueves pasado pidió ayuda en las redes sociales para encontrar a su padre cubano, al que no conoce, anunció horas después que gracias a la solidaridad de muchas personas pudo lograr su deseo.

El joven, que en su cuenta de Facebook se identifica como Luis Miguel Æ, compartió la única fotografía que tenía de su progenitor, llamado Pedro Pérez. No pudo dar más datos, solo sabía que en 1993 ese hombre sostuvo un romance en Cuba con su madre, una venezolana ya fallecida.

Solo dos días después de su publicación encontró a su padre y hasta llegó a hablar con él por teléfono, gracias a la ayuda de muchos internautas.

"Sí, hoy a horas de la tarde me terminaron de confirmar que mi padre se llama Pedro Emilio Pérez Rondón y está vivo, se encuentra en La Habana, Cuba. Ya estoy en contacto con él por medio de una hermana", reveló.

Luis Miguel, quien nació en Barquisimeto, capital del estado de Lara, y actualmente reside en Santiago de Chile, subrayó que su gestión dio más frutos de los que buscaba, porque además de su padre localizó a varios hermanos de los que no imaginaba su existencia.

"Terminé encontrando a (mi) padre Pedro Emilio Pérez, dos hermanas: Claudia y Yojayra, y un hermano menor, Pedro. Les juro, mi gente, que voy a ir a Cuba a conocer esa familia", expresó.

También agradeció a todos los que lo ayudaron a que su historia tuviera un final feliz.

"Gracias a cada una de esas personas, hombres y mujeres que sacaron un poco de su tiempo para compartir la publicación y mucho más aún a los que me mandaron mensajes alentadores y de apoyo. Gracias, no saben lo que me ayudó eso. Necesito que sepan que gracias a todos ustedes se me cumplió ese deseo", aseguró.

Por último, el afortunado barquisimetano recalcó que lo grandioso de la vida es que casos como el suyo le pueden ocurrir a cualquiera, y que si uno quiere algo con el corazón, hay que ponerlo en manos de Dios y también poner de su parte.

"Quiero que tú me tomes de ejemplo, soy una persona normal común y corriente con un Facebook de 2,000 'amigos' y usé simplemente esa herramienta para llegar al resultado. Tú también puedes encontrar a esa persona que no sabes dónde se encuentra, hazlo, decídete (...) Y así no tengas el mejor resultado, siempre va a haber esa gente buena que te manda mensajes sin conocerte y te da apoyo y fuerzas", afirmó.