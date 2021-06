Ana María, esposa de El Micha: "Gracias por quererme con todos mis defectos y darme una linda familia"

Ana Maria Daniel y El Micha cumplen 9 años juntos Foto © Instagram / Ana Maria Daniel

Ana María Daniel, esposa del reguetonero cubano Michael Sierra, conocido artísticamente como El Micha, acudió a las redes sociales para enviar un mensaje de amor y agradecimiento al cantante.

Con una foto en la que ambos miran directamente a la cámara mientras él la abraza, la joven le escribió unas palabras para celebrar un nuevo aniversario juntos: "Gracias mi amor, por quererme con todos mis defectos ,cuidarme siempre y darme una linda familia".

"Mi reina, te amo" le respondió él, todo ante la mirada de sus seguidores, que correspondieron las muestras públicas de amor con bendiciones y buenos deseos para los enamorados.

"Bendiciones a esa hermosa familia"; "Linda familia, Dios los bendiga siempre, para mí lo más real y verdadero, salud y peseta"; "¡Que Dios siempre los bendiga! ¡Que los llene siempre de mucho amor y prosperidad!"; "Tan bellos, Dios los cuide por la eternidad, amor sincero, de verdad"; "Qué viva el amor", son algunos de los comentarios que provocó la declaración de amor de la joven.

Días antes, Ana María había compartido otra foto, acompañada de la popular etiqueta #tbt junto al mensaje "Añitos atrás".

No es la primera vez, sin embargo, que alguno de los dos acude a las plataformas digitales para expresar lo que sienten.

"Nunca se me olvida el besito que me robaste aquella noche, recuerdo que mi corazón me dijo no la dejes escapar", escribió el 16 junio de 2020 El Micha, cuando cumplieron ocho años de relación.

La pareja, que en diciembre próximo cumplirá ocho años de casados, tiene en común dos hijos, Amanda y Dylan, que completan la unida familia que han construido.

El Micha, por su parte, tiene otro hijo mayor, fruto de una relación anterior, que estudia en la Universidad de Bowling Green State, de Ohio, y es jugador de baloncesto.

A nivel profesional el reguetonero no deja de sumar nuevos proyectos y éxitos a su carrera, dentro de la que se incluye el reciente lanzamiento de "Niña mía" junto a Lenier Mesa, "un regalo adelantado para todos los padres en su día".

En mayo pasado El Micha sorprendió a los seguidores de su trayectoria y a los amantes de la música cubana en general con el estreno de "Un sueño", donde denuncia las carencias de todo tipo y falta de libertades que sufren los cubanos en la Isla y aboga por el deseado cambio.

"Voy a usar lo que mi pueblo me dio para hablar por ellos: mi voz, mi talento y mi plataforma. A mi manera, porque la libertad de expresión no se obliga, es libre, como debe ser en cada uno de los cubanos. 11 millones en Cuba gritan libertad y yo también lo voy a gritar... viene" dijo horas antes del lanzamiento del comprometido tema, posteriormente seleccionado para la portada de la lista 'Hecho en Cuba' de Amazon Music Latin.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.