Tania Bruguera: "Hemos llegado a una etapa superior del activismo"

Tania Bruguera Foto © Facebook / Tania Bruguera

La artista visual cubana, Tania Bruguera, reflexionó sobre la situación que vive actualmente el activismo independiente en Cuba, acosado por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la cual ejecuta a ciegas las órdenes que emiten los órganos de la Seguridad del Estado.

En su muro de Facebook, Bruguera, indicó que el activismo se encuentra en una “etapa superior”, ya que sufren el asedio constante de agentes totalmente controlados por la policía política, los cuales persiguen, detienen y acosan sin saber siquiera el por qué.

“Hemos llegado a una etapa superior del activismo: el Departamento de la Seguridad del Estado pone patrullas, nos dice ustedes saben por qué y ellos no saben por qué”, expresó la artista.

El comentario de Bruguera alude a los arrestos domiciliarios ilegales que desde el pasado 11 de junio sufrieron varias artistas y periodistas independientes, las cuales amanecieron con un cerco policial frente a sus domicilios para evitarles la circulación fuera de sus viviendas.

“Hemos llegado a una etapa superior del activismo: el DSE no tiene toda la información aún cuando tiene gente infiltrada por doquier”, continúa Tania en clara referencia al rol de peones que cumplen los oficiales y patrulleros.

“Hemos llegado a una etapa superior del activismo: el DSE está a la defensiva. Hay que tener fe que todo llega!”, concluye optimista la distinguida artista cubana de la plástica, y sugiere la falta de estrategias claras y la desesperación por parte de las autoridades para manejar la crisis política que atraviesa la isla.

El pasado 11 de junio, la periodista independiente Luz Escobar aseguró que la Seguridad del Estado había enviado nuevamente a uno de sus agentes a los bajos de su edificio para impedirle salir a la calle. El episodio tuvo lugar “sin que mediara un solo documento oficial”, indica Luz.

“Ahí está, con su mochila, es un muchacho muy joven", relató.

Actualmente, la periodista continúa sitiada, según reveló en su cuenta de Facebook.

Asimismo, la artista plástica y miembro de la academia INSTAR, Camila Lobón, indicó que se encuentra en igual estado de sitio hasta la fecha.

La propia Tania Bruguera declaró que oficiales de la Seguridad del Estado habían visitado su edificio en la noche del 10 de junio.

"Según me dice la del CDR, la razón es que ellos creen que mañana tengo una reunión en la casa, lo cual es falso. Ya la del CDR llamó para decirme que yo no podía tener amigos en mi casa ni hacer reuniones. Cuando le dije que si esa información se la había dado la Seguridad del Estado, me dijo que sí, que ella hablaba con ellos. Si me pasa algo mañana, ya saben por qué fue. Qué poco duró la felicidad europea", denunció la artista, quien no solo se encuentra bajo cerco policial sino imposibilitada de acceder a internet desde la red móvil por su propia cuenta.

Por su parte, la reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, lleva más de dos meses sin poder salir de su casa de Cojímar.

"Tienen la cara de decir que los eurodiputados mienten, cuenten las cabezas y miren a cuantos represores tienen para intimidar y secuestrarme si salgo", dijo la reportera y posteó imágenes de la vigilancia que mantiene el gobierno en su barrio.