Pensionada cubana espera que la "resuciten" para poder cobrar su jubilación de tres meses

Una pensionada cubana fue declarada muerta por un error burocrático de la Seguridad Social del municipio de Camagüey, y desde finales de mayo espera ser “resucitada” para poder cobrar su jubilación de 1,733 pesos que le deben de abril a junio de este año.

Elsa Albina Dorta Santos, residente en el reparto La Caridad, detalló su odisea luego de que fuera declarada “fallecida” por la Seguridad Social y el Banco Popular de Ahorro (BPA) de su localidad invalidara la tarjeta magnética con la que realiza el cobro de su modesta pensión.

En una carta dirigida a la sección Acuse de Recibo del diario oficialista Juventud Rebelde, la mujer pidió ver si la “ayudan a volver al mundo de los vivos”, Elsa está siendo literalmente “peloteada”, desde el 20 de mayo, por la sucursal 5 952 del BPA y la filial municipal del Instituto Nacional de Seguridad Social (Inass) en Camagüey.

Después de varias visitas a las referidas instituciones, cuenta Elsa, el 27 de mayo le pudieron explicar en el Inass las razones por las que su tarjeta está inhabilitada.

La funcionaria que la atendió en ese momento -explica Elsa- le dijo que había sido dada de baja de la Seguridad Social por haber fallecido, según una carta del BPA del 13 de marzo de 2021, en la que aparecían sus datos personales, el número de su tarjeta magnética y el último mes cobrado, además de un manuscrito en tinta roja que decía: “Falleció 16/marzo”.

De inmediato Elsa se dirigió a su sucursal del BPA, pero allí le informaron que “el Banco no tenía responsabilidad en el asunto, que era de Seguridad Social”.

En este punto, ya ella se había declarado más que “muerta”, incapaz de batallar con el Banco y la Seguridad Social para esclarecer cuál de las dos instituciones la habían declarado muerta y cómo la iban a resucitar para que pudiera cobrar su pensión.

Pero luego de recibir el apoyo de un familiar, la dirección provincial del INSS le informó el 7 de junio que su situación había sido enviada al nivel central, y que la persona que había cometido el error había sido sancionada, que podía ir al cajero a verificar.

Sin embargo, cuando el día 10 de junio fue a cobrar su dinero aún su tarjeta “no resucitaba”. Llamó otra vez, cuenta, y le dijeron que debía esperar al 25 de junio.

“El 11 de junio me llamaron para que fuera al banco junto con la persona que cometió el error para que me pagaran el mes de abril, pero no fui a ningún lugar, ya vencida y derrotada por la falta de respeto y de seriedad”, escribió al diario.

También asegura que sigue sin que le devuelvan el dinero de abril, mayo y junio (5,199 pesos cubanos, 208 USD), porque “es un trámite al parecer complicado tener que resucitarme”, además de que hasta ahora no ha recibido una disculpa de los responsables de haberla “enterrado” en vida, y aún se resisten en regresarla al mundo.