Bancos cubanos abrirán el fin de semana para recibir dólares en efectivo

Banco Metropolitano de La Habana Foto © Cubadebate

Los bancos en Cuba prestarán servicio este fin de semana para garantizar que la población pueda acudir a hacer sus depósitos en efectivo de dólares estadounidenses.

El Banco Central de Cuba (BCC) informó en medios de prensa oficialistas que el sistema bancario y toda su red de sucursales en el país, permitirán que las personas realicen sus depósitos de dólares estadounidenses hasta el próximo domingo 20 de junio, para lo cual fue necesario un reajuste de horarios.

Según la Resolución 176 de este año del BBC, a partir del lunes 21 de junio entra en vigor la suspensión temporal de este tipo de depósitos.

Los horarios de las oficinas bancarias para este fin de semana son los siguientes:

Banco Metropolitano (BANMET):

El viernes de 8:30 am a 3:30 pm, el sábado de 8:30 am a 3:30 pm, y el domingo de 8:30 am a 12:30 pm.

En cuanto al Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) y el Banco Popular de Ahorro (BPA), abrirán en estas horas:

El viernes de 8:00 am a 3:00 pm, el sábado de 8:00 am a 11:00 am y el domingo de 8:00 am a 12:00 m.

Según la nota publicada por Cubadebate, el domingo 20 de junio, al ser día no laborable, las sucursales bancarias solo abrirán para ofrecer este servicio y no otros.

El Banco Metropolitano precisó que si alguna sucursal está cerrada o limitada en su servicio por las restricciones por la pandemia, el cliente podrá ir a otra oficina bancaria cercana.

El régimen anunció que suspendería la aceptación de depósitos bancarios en efectivo de dólares de Estados Unidos a partir del 21 de junio, debido supuestamente a las sanciones económicas del gobierno de ese país y la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo cual dificulta las transacciones financieras de la Isla a nivel internacional.

La medida no afecta las operaciones realizadas por transferencias ni los depósitos en efectivo de otras divisas aceptadas en Cuba, que podrán seguir haciéndose sin limitaciones.

El Banco Central de Cuba aclaró que los turistas no podrán usar dólares americanos, pero sí podrán hacer compras y pagando con las tarjetas que funcionan en el país.

También la Aduana de Cuba informó que no aceptará pagos en efectivo en dólares en los aeropuertos.