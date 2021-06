Gobierno de Cuba reconoce que tiene problemas para surtir las tiendas MLC

Mercado de 3ra y 70, en una imagen de archivo. Foto © CiberCuba

El ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, reconoció este viernes en la Mesa Redonda que están teniendo problemas para surtir las tiendas en MLC, aunque aún así éstas cumplen "su meta de captar divisas".

El titular de Economía matizó la idea inicial lanzada por el zar de la Economía, Marillo Murillo, de que estos establecimientos eran una medida necesaria para abastecer las tiendas en pesos cubanos y "para salvar lo que tenemos". Ahora Gil Fernández reconoce que están cumpliendo con este objetivo "parcialmente".

Para no variar, el ministro cubano de Economía culpa al embargo comercial de Estados Unidos de la escasez de productos básicos en las tiendas en dólares en Cuba, pero no explicó por qué las compras de artículos de primera necesidad no se pueden hacer en países como República Dominicana, cuyos empresarios esta semana se mostraron favorables a la habilitación de visas especiales para los cubanos que se dedican al turismo de compras.

Según el número uno de la maltrecha economía cubana, el embargo comercial de EE.UU. impide al Gobierno del Partido Comunista usar "una parte" de los dólares recaudados en las tiendas en MLC para reabastecer estos establecimientos.

Sin embargo no detalló a qué y a cuánto se refiere cuando habla de "una parte" o el motivo por el que pueden reinvertir una parte del dinero sí y otra no.

Sólo se limitó a insistir en la teoría de que las entidades financieras internacionales no quieren recibir ahora el dinero proveniente del Estado cubano como han venido haciendo durante 60 años de embargo comercial estadounidense.

En este sentido, justificó la decisión de no recibir más depósitos en dólares americanos en efectivo en los bancos de la Isla a partir de este lunes 21 de junio, aunque ahora el argumento es que esto se hace "pensando en el pueblo" y para evitar que los ahorros que los cubanos depositan en los bancos "pierda su capacidad de compra".

Gil Fernández hizo estas declaraciones tras presentar el proyecto de creación de micros, pequeñas y medianas empresas con más de un tipo de propiedad: estatal y mixta estatal-privada.

El ministro aprovechó su presentación para lanzar halagos sobre la Tarea Ordenamiento, de la que dijo que es imprescindible y señaló que necesita "tiempo para que madure" y empiece a mostrar sus beneficios, apuntó sin acotar de qué beneficios o espacio de tiempo se refiere.

Gil Fernández, que en la medida en que ha arreciado la crisis económica en Cuba ha desaparecido de la palestra pública y ha cedido espacio a sus viceministras, insistió en el discurso triunfalista del defenestrado zar de la economía cubana, Marino Murillo, y destacó que ya hay signos positivos achacables a la Tarea Ordenamiento. Sólo hizo mención a que supuestamente ha incentivado la búsqueda de empleo entre los cubanos y también las exportaciones.

El ministro de Economía defendió asimismo que hay determinados problemas que se atribuyen al ordenamiento como la escasez de productos básicos. No admitió que es un problema crónico en la Isla, pero destacó que si no hubiera habido Tarea Ordenamiento estas debilidades, que no se ven países de economía liberal, seguirían presentes en el día a día de los cubanos.