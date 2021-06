Aumentan embarazos de adolescentes cubanas en Cienfuegos ante escasez de condones

Estudiantes de preuniversitario en Cienfuegos (imagen de referencia). Foto © 5 de Septiembre

En el reparto Tulipán del municipio de Cienfuegos, en la provincia del mismo nombre, ha crecido el número de adolescentes embarazadas ante la escasez de condones en el territorio, un problema que se extiende actualmente por toda Cuba.

“Ante la carencia de profilácticos y de las pastillas anticonceptivas hemos visto un aumento de embarazadas adolescentes en nuestro consejo popular”, dijo a la prensa oficialista local Ariel Álvarez Cardoso, especialista técnico de la farmacia de Tulipán.

A tal problema se suman “cuatro nuevos pacientes de VIH-Sida de la población que atendemos”. “Antes, cada quince días le hacíamos un pedido a la Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos (Encomed) de unas 480 unidades por marca de condones (Momentos, Vigor y Vigor +) y su demanda era altísima; muchos todavía pasan preguntando”, explicó Álvarez.

Según el periódico 5 de Septiembre, solo se vendieron preservativos dos veces en la red farmacéutica de la provincia y las colas para comprar fueron “escandalosas”. El medio recuerda que Cuba no produce condones y estos son importados fundamentalmente desde países asiáticos.

Aquellos que provienen de donaciones de organismos e instituciones internacionales del sector de la salud, generalmente son distribuidos en las consultas y programas de ITS del país.

En Cienfuegos unas 830 personas viven con el VIH-Sida; la mayoría son hombres que han tenido sexo con otros hombres de manera desprotegida. En los primeros seis meses de 2021, se registraron catorce casos nuevos con el virus en el territorio cienfueguero.

El Dr. Ramiro Espinosa González admite que tal cifra no es del todo certera, ya que ha disminuido mucho la pesquisa en las localidades tras las restricciones por la pandemia del coronavirus.

“Ahora no podemos salir a estudiar segmentos de población o comunidades (…) Pueden existir positivos en la calle que no lo saben y crear cadenas grandísimas. Conocer su condición serológica es muy importante, pues evita llegar a una etapa tardía al tratamiento antirretroviral, pero una amplia mayoría no tiene esa cultura”, dijo el galeno.

Por otro lado, la Empresa de Suministros Médicos de Cienfuegos, encargada de distribuir los volúmenes de preservativos que luego se expenden en las farmacias, reconoció que antes era un producto estable en sus almacenes, pero en estos primeros seis meses del año solo una vez había entrado y no se sabe cuándo volverán a entrar.

“La gente dice que no importan condones para que aumente la natalidad en el país, yo no lo creo así, pero deben tomar alguna medida urgente, porque los índices de enfermedades relacionadas con el sexo van a llover”, dijo una vecina de Buenavista al citado medio, que recomendó, como antídotos, “el autocuidado, tener parejas estables y evitar el sexo ocasional”.

Otra de las dificultades mencionadas en el reportaje es que la escasez de condones ha provocado que estos prácticamente solo estén disponibles en el mercado negro, a precios elevados.

En Cienfuegos, según el texto, un preservativo convencional, sin sabor ni textura, puede cotizarse a 30 pesos cubanos, mientras que un paquete de tres del producto podía alcanzar los 50 pesos, dependiendo de la marca.

Los precios de los condones en abril fluctuaron en Revolico desde los 15 pesos cubanos por cada unidad hasta los 125 pesos, estos últimos con algunos detalles añadidos como sabores a frutas. Los condones de marca Vigor de envoltura negra, hechos en Cuba, podían costar hasta 20 pesos, cuando antes de la escasez podrían encontrarse en los establecimientos al precio de 1 CUP. Una revisión al mismo portal este domingo revela que los costos mantienen un rango similar.

Precios de los condones en Revolico este domingo.

Aunque oficialmente se ha reconocido la escasez de condones como un problema real en el país, las repercusiones que tiene tal ausencia en la población no han sido expuestas.