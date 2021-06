Jeff Bezos felicita a su padre cubano: Soy el hijo más afortunado del mundo y te amo

Jeff Bezos y su padre adoptivo cubano. Foto © Instagram de Jeff Bezos

El fundador de la exitosa compañía Amazon y el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, dedicó este domingo unas conmovedoras palabras a su padre cubano, quien lo adoptó cuando solo tenía cuatro años.

“Papá, me has dado los mejores regalos que un hijo puede recibir. Siempre has creído en mí y me has querido incondicionalmente”, escribió Bezos en redes sociales este domingo, en que se celebra el Día de los Padres.

“Con palabras y acciones, me enseñaste a ser exigente, a reír, a trabajar duro, a ser amable, a amar, seria y ligeramente. Soy el hijo más afortunado del mundo y te quiero”, concluyó.

El año pasado, para la misma ocasión, Bezos recordó la trayectoria de su padre: “Vino aquí desde Cuba solo cuando tenía 16 años y no hablaba inglés. Me adoptó cuando tenía cuatro años y nunca miró hacia atrás”, dijo entonces.

Varias veces, el multimillonario ha expresado su admiración por la figura de su padre adoptivo. También en 2020, relató la historia del cubano ante el Comité Judicial de la Cámara de Estados Unidos.

“Mi papá se llama Miguel. Me adoptó cuando tenía cuatro años. Tenía 16 años cuando llegó a Estados Unidos desde Cuba como parte de la Operación Pedro Pan, poco después de que Castro se hizo cargo”, reveló.

“Mi papá llegó solo. Sus padres sintieron que estaría más seguro aquí. Su madre imaginó que Estados Unidos estaría frío, así que le hizo una chaqueta cosida completamente de paños de limpieza, el único material que tenían a mano. Todavía tenemos esa chaqueta; cuelga en el comedor de mis padres”, detalló.

Según refirió, Miguel tuvo mucha “determinación” para salir adelante y consiguió una beca para la universidad en Albuquerque, ciudad donde conoció a la madre de Bezos, quien lo había traído al mundo cuando apenas era una estudiante de secundaria de 17 años.

En abril, la revista Forbes publicó su lista número 35 de las personas más ricas del mundo, y Bezos volvió a figurar por cuarto año consecutivo como el primero en la relación. En febrero, él mismo anunció que dejaría su cargo como director ejecutivo de Amazon a finales de este año, , después de casi tres décadas desempeñando esa función.

Bezos será reemplazado en otoño de 2021 por Andy Jassy, ​​quien dirige el negocio de la nube de Amazon. Luego, Bezos pasará a ser el director ejecutivo de la empresa mientras que Jassy ocupará el puesto de CEO.