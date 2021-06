¡Pollito Tropical se casa! Así fue la emocionante pedida de mano que le hizo su novio en Miami

Pollito Tropical se compromete Foto © Instagram / Pollito Tropical

El popular influencer cubano Randy, más conocido por todos como Pollito Tropical, se ha comprometido. Al joven le sorprendió su pareja con una romántica pedida de mano durante una excursión por las aguas de Miami (Florida).

El youtuber quiso hacer testigos a todos sus seguidores de este emotivo momento y colgó en Instagram el vídeo que recoge la romántica pedida que ha conmovido a sus fans.

Al inicio vemos al joven de espaldas junto a sus padres para tomarse una foto mirando al mar cuando de repente comienza a sonar la melodía de Para tu amor de Juanes. Pollito Tropical se deja llevar por la canción y se gira para cantársela a su chico cuando se da cuenta de lo que realmente está sucediendo... Su chico, que aparece de espaldas durante todo el vídeo, saca el anillo de compromiso y la cara del influencer lo dice todo... ¡pura emoción!

Tras ver el anillo de compromiso, se acerca a su chico conteniendo las lágrimas y juntos se funden en un caluroso abrazo. ¡Qué viva el amor!

"Cuando me voy a tirar una foto con mis papas, de repente sale mi novio con esto. No tengo palabras para escribir pero a la vez tengo mucho que decir. Este momento lo tengo que compartir con ustedes porque como siempre digo: SIN USTEDES NO SOY NADIE… #COMPROMETIDO", anunció el famoso cubano de 28 años, que quiso hacer testigos a sus fans de este momento tan importante para él.

Ante el compromiso del youtuber cubano, miles de usuarios (famosos y anónimos) han reaccionado a la noticia de su próxima boda y le han felicitado en el tablón de comentarios.

La cantante puertorriqueña Ivy Queen se emocionó al ver la propuesta de matrimonio y le dejó el siguiente mensaje: "Yo aquí llorando con tu cara y como tu lenguaje corporal dijo todo. ¡¡Felicitaciones querido!!".

Reconocidos rostros cubanos de la farándula también se alegraron por el youtuber. Randy Malcom comentó "Felicidades tocayo"; la actriz Camila Arteche le escribió "Felicidades!! Enhorabuena", y la cantante Dayami La Musa expresó "Que especial momento...te lo mereces".

A sus 28 años, Pollito Tropical es todo un fenómeno de las redes sociales. Es uno de los cubanos que más seguidores posee en Instagram, concretamente 1,7 millones, que cada día siguen sus andanzas en la plataforma. En YouTube tampoco se queda atrás, pues acumula casi un millón de suscriptores.

¡Muchas felicidades, pareja!

