Pollito Tropical se lanza a la competencia de bolsos de lujo con su Louis Vuitton: "Minuto de silencio para ver esta perra cartera"

¡Pollito Tropical lo volvió a hacer! El influencer cubano acaba de coronarse en el mundo del lujo al presumir su más reciente adquisición: una mini cartera Louis Vuitton que lo tiene completamente enamorado.

"A mí no me gusta gastar dinero en carteras", había dicho en algún momento... pero bastó con que apareciera esta coqueta y sofisticada pieza de Louis Vuitton para que cambiara de opinión sin remordimientos. “Es que la vi, me encantó, me fascinó”, confesó visiblemente embelesado mientras mostraba cada detalle a sus seguidores.

Durante el unboxing en su cuenta de Instagram, Pollito no solo dejó claro su amor por la cartera, sino también su intención de marcar diferencia. “Hago con mi dinero lo que me da la gana. La voy a comprar en la tienda y no lo voy a comprar en los chinos”, afirmó, anticipando posibles críticas sobre el precio y la posibilidad de adquirir réplicas más baratas.

El momento más icónico del video llegó cuando dijo, con todo el dramatismo que lo caracteriza: “Vamos a tomar un minuto de silencio para ver esta perra cartera”. Y vaya si se lo merecía: cuero, detalles dorados, costuras perfectas y un tamaño que desafía lo funcional para convertirse en puro estilo.

Mientras explicaba cómo se abre y la posibilidad (mínima) de meter los celulares, lanzó alguna que otra indirecta a quienes “se mueren de la envidia”, dejando claro que este bolso es mucho más que un accesorio: es una declaración.

Pollito Tropical no solo marca tendencia con su personalidad arrolladora, sino que ahora también se mete en la liga de los fashionistas de lujo, la misma liga de otras influencers como Camila Guiribitey, La Dura, Nayer y Daniela Reyes. ¿Qué será lo próximo?

