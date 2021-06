Así celebraron los famosos cubanos el Día de los Padres en sus redes sociales

Algunos de los artistas cubanos que felicitaron a los padres en su día Foto © Redes sociales

Famosos cubanos felicitaron a través de las redes sociales a los padres en su día, con mensajes que van dirigidos a sus progenitores y a todos aquellos que celebran la tradicional fecha en la isla.

"Yo sigo enfocado tratando de ser el mejor padre y el mejor ejemplo para mis hijos. Esta es la única competencia en la que me interesa ser el mejor", escribió en Facebook el músico cubano Yotuel Romero.

El mensaje lo acompañó de dos fotos junto a sus hijos y la seguridad de que "el mayor éxito en la vida es la familia".

Por su parte el humorista Andy Vázquez también se sumó a la felicitación, y lo hizo a través de su madre.

"Feliz Día del padre MAMÁ", escribió Vázquez en su perfil de Facebook en sentido tributo a esas madres que crían solas a sus hijos.

El también cómico cubano Ulises Toirac no solo felicitó a los padres en su día sino que reflexionó sobre el rol de la figura masculina en la familia.

"El padre provee, protege, educa y ama. El padre guía y siembra sentimientos con su ejemplo. Lleva de la mano a los hijos. De los hijos varones es confidente y cómplice, de las hijas hembras el primer amor puro", escribió.

Para Toirac el padre completa su vida gracias a los hijos y aunque el refranero popular diga que "madre hay una sola", considera que la frase se adapta también a los hombres porque "no hay felicidad comparable".

El músico X Alfonso felicitó a su padre Carlos Ele Alfonso por ser su guía y también a las mujeres que asumieron ese papel en la crianza de sus hijos y el sostén del hogar.

"Felicidades papá por este día", agregó.

El reguetonero Jacob Forever se autofelicitó e hizo extensiva la enhorabuena a todos aquellos que celebran este tercer domingo de junio.

El mensaje en Instagram lo acompañó con fotos junto a sus hijos Riler, Saisha y Laira

El también reguetonero cubano Osmani García publicó un video desde el hospital donde se encuentra por una intervención quirúrgica.

Actualizó a sus seguidores de su estado de salud y dijo que no será nada complicado, pero los medicamentos que le dan son muy fuertes y lo mantienen sedado.

"Felicidades a todos los padres, quiero aprovechar para transmitir el video porque no se si pueda hacerlo más tarde", explicó.

Otro representante de la música urbana, El Micha, se sumó a los mensajes de felicitación y dedicó el mensaje a sus hijos Dylan y Amanda.

"Solo Dios sabe el dolor tan grande que siento en mi pecho al estar lejos de estos angelitos que vinieron a mi vida en el peor momento a darle luz a la oscuridad de esos tiempos. Los amo y muero por volverlos a ver", dijo.

La actriz Heydy González compartió una foto junto a su papá y le dedicó un tierno mensaje agradeciendo todo lo que ha hecho por ella.

"Cuando me equivoco me ayudas. Cuando dudo me aconsejas y siempre que te necesito estas junto a mí.

Gracias siempre papito de mi vida. Te amo con toda mi alma", mencionó.

El mensaje de Willy Chirino fue muy peculiar, ya que lo hizo a través de un video en el que aparece su colega Leoni Torres interpretando un fragmento del tema musical "Para mi viejo".

"Gracias por la invitación a cantar esta maravillosa obra", respondió Torres al mensaje de felicitación de este domingo.

La actriz Claudia Valdés, esposa del humorista Alexis Valdés, recordó que cuando su hija nació recibió tantos besos de su padre que por eso es tan cariñosa.

"Gracias papá Alexis por ser un árbol enorme que protege a sus tres frutos más deliciosos", refiriéndose a los otros dos hijos de su marido.

El cantante Randy Malcom manifestó su alegría por ser padre, un trabajo que calificó de "completo y de mucha responsabilidad".

"Gracias a todo mi equipo por este video, disfruten de cada momento junto a sus hijos y ¡Feliz día del padre!", declaró.

La cuenta oficial del dúo de Yomil y el Dany no solo congratuló a los padres del equipo de trabajo, sino que dedicó un mensaje especial al recién fallecido músico.

"A pesar de que no esté con nosotros en este día tan especial sabemos que fue y seguirá siendo un padre ejemplar y sé que Daniela siempre estará orgulloso de él", finalizó.

Para la actriz Camila Arteche los padre son "luces guías" que merecen la hora "hoy y siempre".

El cantante Yulién Oviedo confesó que lo mejor que le pudo pasar en esta vida fue ser padre para saber qué se siente cuidar y amar a los hijos.

"Felicidades a mi papá Calixto Oviedo que es el mejor del planeta y a todos los padres del mundo que están en vida y los que desafortunadamente ya no están también".

La cantante Gloria Estefan felicitó a su esposo Emilio en este día y no solo le dijo que era un padre ejemplar para la familia sino para todos esos animales "que le da de comer diariamente en múltiples lugares".

"Te celebro hoy y todos los días y me siento bendecida de estar a tu lado", escribió.

Descemer Bueno agradeció a sus hijos por tenerlos y amarlos y por ser puerto, ancla y mar.

"A los que nos enfrentamos cada día a un desafío nuevo, a los que nos preguntamos si lo estamos haciendo bien. A los que nos ha tocado ser papá y mamá, felicidades hoy y siempre", expresó.

La cantante cubana Haydée Milanés también envió felicitaciones a su padre, el reconocido trovador Pablo Milanés. "Felicidades papá! Gracias por todo tu amor! Te amo mucho, eres mi ídolo! Felicidades a todos los padres amorosos!!!, escribió.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.