Muere respetado anestesista cubano tras regresar de misión en África

Dr. Lincoln Eduardo Bertot Perez. Foto © Facebook / Lincoln Eduardo Bertot Perez

El reconocido anestesista santiaguero Lincoln Eduardo Bertot Pérez falleció en Cuba a pocos días de haber regresado de una misión médica en África.

Sus colegas y amigos han dedicado efusivas palabras al galeno, a quien consideraban una persona inteligente, preparada y compasiva.

El especialista –cuya causa de muerte se desconoce– habría regresado de una misión médica. Residente en Santiago de Cuba trabajó durante muchos años en el Hospital Oncológico "Conrado Benítez García" de esa provincia.

Ese centro hospitalario confirmó la noticia a través de Facebook, donde han dejado sus mensajes de condolencias decenas de amigos.

"Se nos informo del fallecimiento del Dr.LINCOLN EDUARDO BERTOT PEREZ anestesista de nuestro centro por muchos años. Ademas de buen compañero y respetado por todos. Llegue nuestro pésame a familiares y amigos", afirmó la institución en Facebook.

"No he conocido persona tan inteligente y preparada como tú, mi querido Lincoln Eduardo Bertot Perez. Gente tan familiar, tan compasiva, tan normal, siendo el hombre tan especial que has sido tú. Todos queríamos ser como tú, todos los que seguimos tus pasos en la medicina teníamos tu ejemplo, y envidiábamos tu memoria. Alguien para el que su familia ha sido todo. Hoy no tengo palabras. Mi mamá te quería tanto!!!! Que brille para ti la luz perpetua, mi querido!!! Aquí siempre te vamos a recordar!!!", comentó una amiga.

Sigue la muerte castrando sin distinción (...) a los que más cerca están de la frontera entre la vida y la muerte luchando como héroes si no anónimos sí sub valorados por todos. Esta vez le tocó a mi amigo Lincoln Bertot, anestesiólogo recién llegado de una misión en África. No se lo merecía mi estimado colega. Todos sus sueños y planes quedaron en el tintero. No haremos menos que recordarlo siempre con la simpatía que sembró en cada uno de sus amigos y compañeros. Descansa en paz, amigo!", publicó uno de sus colegas en la red social.

El pasado viernes la medicina cubana también lamentó la muerte por coronavirus del joven neurocirujano que se encontraba de misión en Tanzania Ronald Willian Guillen Hodge, natural de Guantánamo.

"Hoy el pueblo de Guantánamo, su hospital general docente, la medicina cubana, la Neurocirugía cubana estamos de luto pues uno de sus mejores neurocirujanos, amigo, hermano, padre y madre de su única hermana perdió la batalla al maldito COVID", dijo en su muro de Facebook la doctora María Luz Legra Williams.

En los últimos días se reportaron los decesos del eminente médico Humberto Hernández Zayas, profesor de varias generaciones de cubanos y extranjeros y galardonado con premios nacionales e internacionales, y del doctor Orbe Luis López, profesor del Hospital General Calixto García, ambos destacados especialistas en su especialidad.

Los especialistas fallecieron, al igual que Guillen Hodge, a consecuencia del coronavirus.