Sacerdote cubano a Díaz-Canel: "Soberana vergüenza debería sentir usted que dirige un pueblo hacia la miseria"

Fernando Gálvez (II y Díaz-Canel junto a sus hijos (D) Foto © Facebook / Fernando Gálvez - Twitter / Díaz-Canel

El sacerdote cubano Fernando Gálvez envió un crítico mensaje a Miguel Díaz-Canel Bermúdez en el Día de los Padres, festejo que se celebra en la isla el tercer domingo de junio.

"Soberana vergüenza debería sentir usted, que dirige un pueblo hacia la miseria, la represión y desilusión", escribió en Facebook el sacerdote católico.

Como muchos internautas, el sacerdote criticó a Díaz-Canel porque mientras mostraba satisfacción en un día muy especial, otros cubanos se veían privados de estar en familia por disentir políticamente con el régimen comunista.

"Su pueblo sufre, huye y muere mientras usted juega a ser presidente. Continuidad de fracaso y sin soberanía, porque gobierna esta nación como si fuera la finca de su Partido obligatorio. Vergüenza, Sr. Díaz Canel, Vergüenza Soberana", espetó el padre Gálvez.

El texto del religioso camagüeyano respondió a un tuit del mandatario cubano en el que felicitó a los padres en su día con una foto junto a sus hijos.

"Con mis hijos, que ya me dan nietos y satisfacciones y angustias, como todos los hijos, comparto este Día de los Padres nuestra Soberana alegría. Cuba y ellos impulsan mucho mis días", publicó el mandatario.

El escrito tiene hasta el momento más de 6 mil reacciones y casi mil comentarios, una gran parte de ellos escritos por internautas críticos con el gobierno cubano, tanto dentro como fuera de la isla.

La ola de mensajes pidiendo la liberación de presos políticos y activistas detenidos injustamente no ha provocado que el gobierno reaccione a favor de aquellos que se declaran opositores.

El discurso del sacerdote cubano Fernando Gálvez es expresamente en contra del gobierno y a través de diferentes plataformas y espacios da su opinión sin temor a represalias.

"Cuando un sacerdote constata que la gente no tiene qué comer, o no tiene medicamentos, le duele porque él también come y también se enferma. Cuando un sacerdote ve que alguien no se puede expresar porque tiene miedo, le duele, porque él forma parte del mismo mecanismo”, dijo al medio de prensa independiente La Hora de Cuba.

A través de su cuenta de Facebook expresa sus ideas, que pueden resultar incómodas para el gobierno de la isla porque se relacionan con la religión, la política y el futuro del país.

“Cada día proliferan en las redes sociales cientos de insinuaciones, quejas, chistes, deseos, propuestas, invitaciones, advertencias, críticas, sospechas y hasta ofensas. Todas motivadas por un único deseo: la libertad, la paz y el progreso de Cuba”, escribió el párroco de la Iglesia Católica de San José, en el pueblo camagüeyano Lugareño.