Sale de la cárcel cubano ayudó a un grupo de balseros cerca de los Cayos de Florida

Foto © YouTube/screenshot-America Tevé

Luis Alberto Souto, el cubano que se encontraba detenido en Florida porque el 26 de mayo mientras pescaba cerca de los Cayos rescató a un grupo de balseros -incluido un niño- salió este lunes en libertad, per tendrá que comparecer ante un juez de inmigración en julio.

“Imagínate, como veintipico de personas ahí, dentro de un bote… Yo quisiera que tú vieras aquello. El bote se hundió en cuestión de minutos, si yo tardo 10 minutos…todos se hubieran ahogado”, dijo Souto en declaraciones a America Tevé.

Souto salió en libertad “sin pagar fianza, con un grillete electrónico y en medio de una investigación Federal por supuesto intento de introducir migrantes en el territorio norteamericano”, según afirma el citado medio.

“Primero me puse en la mente que había un niño de cinco años”, dice el cubano, quien precisa que cuando le pidieron que aunque fuera salvara al pequeño, no se pudo resistir.

“Y yo sí lo cogí para mí y ahí no me eché a llorar a cántaros porque imagínate tú, pero se me salieron dos lágrimas y yo lo apreté para mí [el niño] Y luego todos ellos se treparon…y yo vi cómo la embarcación de ellos se hundió”.

El cubano, qu es residente permanente en Estados Unidos asegura que él intento comunicarse con las autoridades inmediatamente después de impedir que los balseros murieran.

Souto, que estaba pescando junto a Nivaldo Galardo -un amigo suyo que todavía permanece en prisión- asegura que cuando estaba buscando la bengala para encenderla, detrás de él ya estaba la embarcación de la guardia costera.

“No es justo que me quiten la residencia, no me la voy a dejar quitar porque no voy a firmar con esta mano a nadie para que me la quiten. Yo lo que hice fue guiarme por las leyes marítimas, salvar a unas personas y encima de eso me están acusando de una cosa que yo no hice”, sostiene el cubano, que estuvo 24 días en el Centro de Detención de Krome y que sabe que ahora tendrá que luchar por su inocencia.

Luis Alberto Souto, que pasó su 30 cumpleaños en prisión, y también el Día de los Padres, el pasado domingo, manifestó su voluntad de luchar por su inocencia. Su comparecencia ante un juez de inmigración está prevista para el 16 de julio.

La familia de Luis Alberto habilito una página en la platarma Go Found me para recaudar fondos para su defensa.

A comienzos de junio el caso se dio a conocer a través de Lisandra Bermúdez, esposa de Souto, quien en declaraciones a America Tevé se mostró visiblemente afligida por la detención de su esposo.