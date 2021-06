Consulado de España en La Habana presenta nuevo sistema de citas para pasaportes

Embajada de España en La Habana Foto © CiberCuba

El Consulado General de España en La Habana anunció un nuevo sistema de reserva de citas online para los trámites de Renovación de Pasaporte, en la plataforma Bookitit.

El sistema de reservas de citas online comenzó este 21 de junio de 2021 y funcionará por periodos de tiempo, según la fecha de caducidad de los pasaportes.

El Consulado General de España en La Habana señaló que en la primera fase solo permitirá reservar cita a aquellos casos cuyo pasaporte caducó entre el 9 de enero de 2021 y el 28 de abril de 2021.

"Si no le caduca en estas fechas tendrá que esperar al periodo correspondiente", indican en la web de la sede diplomática.

El acceso al sistema exige que se rellenen dos campos con datos que aparecen en los pasaportes. Uno de ellos es la “Matrícula” y el otro es la “Contraseña”, para lo cual se indica poner en mayúscula la inicial de su primer nombre, la inicial de su primer apellido, la inicial de su segundo apellido y a continuación su fecha de nacimiento todo seguido.

La reserva de esta cita online para renovar pasaporte español es gratuita, pero debe hacerse de manera personal.

"Si por algún motivo requiere de la ayuda de alguna otra persona, asegúrese de que sea de absoluta confianza. No muestre su pasaporte ni comparta copias del mismo a ninguna autoridad o persona que no le competa", indican desde el Consulado de España en La Habana.

Señalaron además que las citas que fueron otorgadas con anterioridad se mantienen sin modificaciones, independientemente de que sea para renovar o para solicitar la primera expedición del documento.

La medida de establecer un período cerrado no ha sido recibida con agrado por muchos españoles en la isla. Han dejado sus comentarios en la red social Twitter destacando que sus pasaportes están caducados desde el 2020 y no tienen posibilidad de actualizarlos con este nuevo sistema de citas.

"Madre mía! Esto es un absurdo, totalmente anticonstitucional, va contra los derechos de nosotros ciudadanos españoles. Ahora el consulado es quien me dirá o me dará permiso para renovar mi Pasaporte cuando entiendan ellos. ¿Y el que lo tiene vencido antes de esa fecha? ¿Y si se me vence mañana y quiero renovarlo ya porque quiero regresar a España? ¿Os habéis puesto a pensar en ello?", señaló un usuario en la red social.

En mayo el Consulado de España en La Habana habilitó una aplicación informática para conocer el estado en que se encuentran los expedientes de nacionalidad española. Ofrece en caso de denegación la posibilidad de solicitar el auto; y en casos estimados ya inscritos, permite conocer los datos registrales con los que una persona puede, por ejemplo, darse alta en el Registro de Matrícula Consular o solicitar un primer pasaporte español.

La sede diplomática estrenó oficina en marzo, en el edificio de la Lonja del Comercio, en La Habana Vieja. El objetivo era ampliar sus servicios en Cuba y aseguraron que pudieron duplicar la capacidad de expedición de pasaportes, de 50 a unos 115 diarios.

En abril anunciaron una cifra récord de pasaportes solicitados en un día, con 155 peticiones recibidas. Señalaron además que a fin de "impedir que los vendedores de cita reserven citas falsas para luego ofrecerlas a los verdaderamente interesados" habían eliminado la posibilidad de cancelar citas concedidas. La intención de la medida era que los interesados soliciten las citas cuando en verdad se van a utilizar.