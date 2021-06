Cómplices en un yate de noche: Así esperaron Randy Malcom y Annaby Pozo el cumpleaños de su hijo Malcom Junior

Randy Malcom y Annaby Pozo: Cómplices y divertidos a bordo de un barco de noche Foto © Instagram / Annaby Pozo

A bordo de una embarcación de noche, divertidos y enamorados, Randy Malcom y Annaby Pozo esperaron la llegada del cumpleaños de su hijo Malcom Junior.

Este 22 de junio el pequeño de casa cumple su sexto año de su vida y sus papás quisieron comenzar la celebración haciendo algo que se les da muy bien: divertirse y disfrutar de su mutua compañía.

"Los papás de Malcom esperando el cumpleaños de Malcom" escribió la joven modelo cubana, junto a unas imágenes tomadas en plena noche del plan de pareja, con las que una vez más la prometida del cantante se ganó no pocos elogios por su atractiva figura.

El amor y complicidad que transmiten en las instantáneas fueron también objeto de alabanzas por parte de sus seguidores, quienes adoran verlos en esta faceta más íntima y personal.

"Pareja es maravilloso verlos juntos, me encantan porque transmiten mucha sinceridad y eso es increíble. Se merecen todo lo bueno de este universo"; "Hermosa familia bendiciones"; "Qué bonita pareja, los veo tan naturales y unas sonrisas reales"; "Me encantan" o "Bravo, felicidades a ustedes sin hoy no hubiese cumpleaños del príncipe" son algunos de los comentarios que le dejaron a la también empresaria, entre los que tampoco faltaron felicitaciones o buenos deseos para el príncipe menor de casa.

El cantante, por su parte, compartió una de las fotos de la velada junto a la frase "En el mar la vida es más sabrosa".

El año pasado, cuando Malcom Junior cumplió 5 años, sus papás festejaron la gran fecha con una tarta en su honor inspirada en los Power Rangers y preciosos mensajes en las redes sociales.

"Hace 5 años que llegaste a mi vida para cambiármela por completo, me hiciste cambiar mi forma de pensar, me hiciste más responsable y me diste un motivo más para seguir luchando. Solo pienso en tu felicidad y en tu educación para que seas un hombre de bien en este mundo tan loco... Te Amo hijo, que Dios te bendiga" le dijo él junto a una adorable colección de fotos.

"Llegaste para darnos pura felicidad! Para unirnos más como familia y para hacernos reír constantemente! Contigo en casa todos los días son una gozadera! Te amamos malquin!!!!! Qué feliz me siento de ser tu mami" escribió ella junto a otra selección de imágenes momentos vividos.

Precisamente para agradecer la dicha de ser padre, el integrante de la agrupación Gente de Zona -junto a su líder Alexander Delgado-, acudió a sus redes sociales este domingo, Día de los Padres en Cuba y buena parte del mundo.

"Hoy me siento muy feliz de ser PAPÁ, un trabajo completo y de mucha responsabilidad, gracias a todo mi equipo por este video, disfruten de cada momento junto a sus hijos y ¡Feliz día del padre!" escribió junto a un clip que recopila tiernos momentos con sus niños, mientras suena de fondo "Muchacha".

Malcom y Pozo, por su parte, se encuentran centrados en los preparativos de su boda, anunciada el pasado mes de octubre, aunque de momento se desconocen la fecha y lugar exactos en que tendrá lugar la ceremonia.

