El divertido intercambio de muecas de Camila Cabello y Shawn Mendes

Camila Cabello y Shawn Mendes Foto © Instagram / Camila Cabello

Camila Cabello y Shawn Mendes tienen en común no solo haber elegido desarrollar su carrera profesional en la industria de la música o el éxito de que gozan, sino su gran sentido del humor.

Basta ver las divertidas estampas que comparten en sus redes sociales para constatar que la suya es una relación donde no solo priman el amor y la armonía sino los buenos momentos juntos.

Así ha quedado demostrado en el más reciente post del canadiense en Instagram, donde él y la intérprete cubana sacan su mejor repertorio de muecas y juegan a imitarse, dando como resultado un hilarante vídeo de diálogo sin palabras, que ella cierra con unas risas.

De testigos, sus más de 60,5 millones de seguidores reaccionaron con más de 10,9 millones de reproducciones y casi 38 mil comentarios.

"Este es el tipo de contenido para el que se registraron" acompañó el post el cantante en tono jocoso; "Lmfao", le comentó ella.

En febrero pasado el joven de 22 años compartió una singular y nada acartonada imagen donde se le veía besando un pie a su chica, quien ponía morritos en señal de enviarle otro beso en respuesta.

"Beso tu pie porque te amo" le dijo el intérprete de temas como "Treat you better" o "Señorita", este último a dúo con la cubana y actual pareja.

Más recientemente Cabello, natural de poblado pesquero de Cojímar en La Habana, compartió en sus redes sociales un corto vídeo de una clase en plena calle a su chico sobre cómo bailar salsa, algo que no se le da nada mal a la cubana.

Que la suya es una relación viento en popa es más que evidente y así lo confesó la propia artífice de hits como "Never be the same" o "Havana" en diciembre pasado cuando afirmó que con Mendes había aprendido mucho sobre el amor, a la par que aprovechó para referirse a la diferencia entre la falsa idea de perfección que transmiten las redes y la realidad de la vidas cotidianas de cada persona con proyección pública

"A veces, no es tan simple como parece en las imágenes. A veces es desordenado, incómodo y feo jajaja. Pero no hay nada como el tirón, la FUERZA que es amor, ser la luz en la oscuridad, ser el tirón gravitacional que te da la fuerza implacable para ser más valiente, más sabio y mejor de lo que eras ayer" dijo en su momento la cantante cubana de 24 años.

