Cubana pide ayuda para encontrar a su papá, perdido en Oriente desde hace 6 meses

Clara Verdecia, una cubana residente en España, pide ayuda para encontrar a su padre, Juan Esmérido Verdecia Bolmey, de 76 años, desaparecido en la zona oriental de Cuba desde hace seis meses.

Verdecia Bolmey, que está casi ciego y tiene problemas de alcoholismo, salió de su casa, en la calle Aguilera, entre Rastro y José Antonio Cardet, en Holguín, en diciembre pasado y desde entonces la familia no ha vuelto a saber de él.

La única pista que se tiene de su paradero es que dijo que iba hacia Baracoa. Por eso sus familiares creen que, de estar vivo, podría andar por Santiago de Cuba, Guantánamo o el mismo Holguín.

"A lo mejor ha perdido la cabeza y no sabe volver a casa. Está casi ciego, es alcohólico. Con esos antecedentes estoy casi convencida de que mi padre ya no vive. Desde diciembre, con la situación que hay en Cuba, con el Covid, ¿tú te crees que ese hombre pueda vivir? No, imposible", reconoce Clara Verdecia.

El caso es que ella quiere encontrarlo, vivo o muerto. Pero no quiere seguir viviendo con la duda sobre su paradero. "Yo llevo sin vivir desde que desapareció. Yo no vivo porque no sé dónde se ha metido. Si está muerto, por ahí, como un perro, qué dolor", comenta la hija a CiberCuba.

Aunque la familia de Verdecia Bolmey han dado parte a la Policía, los agentes de la PNR no han podido dar con él y sólo se han limitado a interrogar a la familia.

Una pareja de Holguín aseguró que lo había visto, pero al entrar en detalles, la familia de Verdecia cree que no estaban hablando de la misma persona.

"Era un policía y una señora de Rafael Freyre y nos dijeron que él había pasado por su casa, pero nosotros creemos que no", dijo a CiberCuba.

No es la primera vez que Verdecia Bolmey desaparece de su casa. La vez anterior hubo suerte y dieron con él gracias a una noticia publicada en este diario.

En pleno confinamiento también salió, diciendo que iba para Baracoa y pasó varios días desaparecido. "Apareció en un hospital. Estuvo ingresado 10 días", explica su hija.

Ahora han empezado a buscarlo por ahí, pero no está ni en hospitales ni en morgues.

Con la aparición de las redes sociales, cada vez trascienden más los casos de desapariciones de personas en Cuba. Este mes de mayo supimos del caso de la adolescente cubana Maydeleysis Rosales Rodríguez, reportada como desaparecida por su familia el 31 de mayo, y que continúa sin dar señales de vida a pesar de las gestiones que han hecho sus allegados.

"Hemos regado su foto por varias partes de la ciudad y ya hicimos la denuncia a la Policía, pero hasta ahora ellos solo aseguran que no está muerta", dijo su madre, Isis Rodríguez, al portal Diario de Cuba.

La niña tiene 16 años y es de Centro Habana. "Estamos muy deprimidos desde su desaparición, porque ella es una muchacha de su casa, jamás había hecho esto, no tenemos idea de por qué no aparece", agregó la madre, que hizo público su teléfono (59034727) por si alguien tiene datos del paradero de su hija.

Cualquier información sobre Juan Esmérido Verdecia Bolmey, pueden hacerla llegar a través de CiberCuba (email: editores@cibercuba.com o WhatsApp: +1 786 3965 689).